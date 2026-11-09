Auto tedesche, tramonta l’età dell’oro in Cina: vendite giù di quasi un terzo dal 2019

Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz hanno venduto complessivamente 3,87 milioni di veicoli in Cina nel 2025, contro i circa 5,65 milioni del 2019. Il confronto, calcolato dall’AFP sui dati delle tre aziende, equivale a una flessione di quasi il 32%. Nello stesso periodo la quota dei costruttori cinesi è passata dal 37,8% al 65,3% secondo la China Passenger Car Association. Per i gruppi tedeschi, la risposta passa sempre più da modelli sviluppati sul posto, accordi con aziende locali e nuove destinazioni per le auto costruite in Cina.

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Volkswagen, BMW e Mercedes hanno perso quasi un terzo delle vendite in Cina dal 2019

Volkswagen vuole usare gli stabilimenti cinesi anche per servire altri mercati. Il gruppo punta a esportare circa 300.000 vetture all’anno entro il 2030, con destinazioni in Asia, Medio Oriente e Sud America. Sul mercato interno ha invece affidato parte dello sviluppo dell’elettronica alla collaborazione con Xpeng.

Audi ha seguito un’altra strada con SAIC, con cui ha sviluppato la E5 Sportback per la clientela cinese. Mercedes-Benz continua a considerare la Cina un mercato necessario per un costruttore globale, come ha ribadito il CEO Ola Källenius in ottobre.

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A ottobre 2026, secondo i dati definitivi della CPCA, le vetture della categoria New Energy Vehicle hanno rappresentato il 67,5% delle vendite al dettaglio di auto in Cina. Il dato comprende le elettriche a batteria e le ibride ricaricabili, incluse quelle con estensore di autonomia.

La quota è salita anche in un mese difficile, nel quale le vendite complessive di autovetture sono diminuite del 27,1% rispetto a ottobre 2025. Per i marchi tedeschi, recuperare clienti significa quindi confrontarsi con rivali locali già forti su prezzi, batterie e servizi digitali, in un mercato che nel frattempo si è ristretto.

La frenata si vede nei dati di Volkswagen, che nei primi nove mesi del 2026 ha consegnato circa 1,38 milioni di veicoli in Cina, il 30,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Il gruppo ha chiuso il terzo trimestre con una perdita dopo le imposte di 5,82 miliardi di euro.

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Nei risultati dei nove mesi pesano 6,4 miliardi di svalutazione dell’avviamento di Porsche e circa un miliardo di svalutazioni sugli attivi delle società consolidate in Cina. La pressione coinvolge anche i fornitori tedeschi, con Bosch, ZF e Continental impegnate in ristrutturazioni o programmi di riduzione dei costi.