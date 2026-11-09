Subaru lascia Toyota e dice basta alle gemelle: le elettriche le farà da sola

Subaru ha deciso di smettere di dividere l’appartamento con Toyota. Almeno per quanto riguarda l’architettura delle sue elettriche. Per anni il copione è stato chiaro, Toyota metteva gli ibridi, Subaru la trazione integrale e il marchio sul cofano. Funzionava, finché le auto a batteria hanno cominciato a macinare immatricolazioni in Europa, mese dopo mese. Ora a Subaru hanno fatto due conti.

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La prova è in casa. Solterra e bZ4X sono gemelle, e si vede. Chi compra una Subaru non cerca solo efficienza. Vuole un baricentro basso e una trazione che non si arrende su qualsiasi terreno, e un progetto nato altrove fatica a garantirlo.

Da qui la scelta per una piattaforma modulare progettata da zero, pensata per ospitare nativamente la Symmetrical AWD in una struttura 100% elettrica. Il vantaggio, assicurano gli ingegneri, è una gestione della coppia in tempo reale e con grande precisione.

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I prototipi di prova, veri laboratori su ruote, montano due motori elettrici per circa 510 CV complessivi. I cavalli sono la parte meno interessante. Il lavoro vero riguarda l’efficienza termica, il peso e la messa a punto del telaio, perché un SUV elettrico che ingrassa perde agilità e voglia di lasciare l’asfalto.

Per le celle delle batterie di nuova generazione c’è Panasonic, con l’obiettivo di alzare la densità energetica senza appesantire l’auto. EyeSight, il sistema di assistenza alla guida, verrà integrato nativamente con il software che governa la propulsione.

Il cordone ombelicale con Toyota, però, non è del tutto reciso. I motori elettrici nascono con Aisin, fornitore del colosso giapponese e parte del suo gruppo. Secondo gli stessi tecnici sono più leggeri e fino al 30% più efficienti degli attuali.

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C’è poi una questione di velocità. Metodi di sviluppo avanzati e progettazione assistita al computer accorciano i tempi fino al 40%, e servono a rincorrere i nuovi rivali globali, che nell’elettrico corrono da un pezzo.

Quando arriveranno in concessionaria? Nessuna data. Subaru vuole lavorare ancora sulla tecnologia per rendere la propria identità il più riconoscibile possibile. La nuova base convivrà con i modelli nati da accordi specifici, per una transizione graduale ma decisiva.