Auto elettriche: una batteria che usa l’ossigeno promette 2.000 km di autonomia

CATL ha inserito le batterie litio-aria fra i filoni di ricerca a lungo termine. A parlarne è stato Wu Kai, responsabile scientifico del gruppo, durante l’Equipment Powerhouse Forum 2026. L’interesse nasce dalla possibilità di accumulare più energia a parità di peso usando l’ossigeno dell’aria. I 2.000 km di autonomia citati nelle ricostruzioni derivano da un’ipotesi sulle potenzialità della tecnologia. CATL infatti deve ancora indicare un obiettivo per un’auto di serie o un calendario di lancio.

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CATL studia le batterie litio-aria: potrebbero arrivare a 2.000 km di autonomia

Il valore teorico di circa 3.505 Wh/kg si ottiene considerando la massa del litio e dell’ossigeno coinvolti nella formazione del perossido di litio. In una batteria reale vanno conteggiati anche gli elettrodi, l’elettrolita, l’involucro e i componenti necessari per gestire l’aria. Per risalire da quel valore teorico all’autonomia di un’auto servirebbero quindi la capacità effettiva del pacco, il suo peso e i consumi del veicolo.

Nella configurazione più studiata, durante la scarica l’ossigeno entra in un elettrodo poroso e reagisce con il litio, formando perossido di litio. Durante la ricarica la reazione si inverte e libera ossigeno. L’aria atmosferica, però, contiene anche umidità e anidride carbonica, che possono innescare reazioni indesiderate. Un sistema per filtrare l’aria aggiungerebbe peso e ingombro proprio dove questa tecnologia punta a ridurli.

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Anche il perossido prodotto durante la scarica può accumularsi nei pori dell’elettrodo. Quando i passaggi si restringono, l’ossigeno fatica a raggiungere le zone in cui avviene la reazione e le prestazioni della cella peggiorano. Un lavoro pubblicato nel 2024 su Advanced Energy Materials ha sperimentato un elettrolita polimerico in gel e riportato 757,5 Wh/kg per una cella sperimentale ottimizzata. Lo stesso studio ha documentato 241 cicli in condizioni di prova definite dai ricercatori. Per l’impiego su strada resta da verificare come queste celle si comporterebbero in un pacco completo, sottoposto a temperature e carichi variabili.

CATL colloca il litio-aria su un orizzonte più lungo rispetto alle batterie agli ioni di sodio e a quelle allo stato solido. Il sodio è già più avanti, come mostra il progetto per un’auto con batteria Naxtra annunciato insieme a Changan. Per il litio-aria il lavoro riguarda ancora la chimica della cella e la sua durata, due passaggi da cui dipenderà la possibilità di costruire una batteria per auto.