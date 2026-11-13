Dazi sulle elettriche tra Regno Unito e UE: quel “mai più proroghe” non conviene più

Dal primo gennaio 2027, le auto elettriche che attraversano la Manica nella direzione “sbagliata” potrebbe costare il dieci per cento in più. Così dicono le regole UE attualmente in vigore. Quelle regole, però, potrebbero non entrare mai in vigore.

Advertisement

Secondo quanto riporta il Financial Times, la Commissione Europea sta sondando l’industria su un nuovo rinvio delle norme sulle regole di origine per i veicoli elettrici previste dall’accordo commerciale post-Brexit. Londra, non sorprendentemente, è favorevole. Siamo alla seconda proroga, la prima era già arrivata a fine 2023, quando le stesse soglie, che originariamente avrebbero dovuto scattare nel 2024, erano state posticipate con l’esplicita promessa che non sarebbero stati concessi ulteriori rinvii. Promessa evidentemente a tempo.

Dal 2027, almeno il 55% del valore di un’auto elettrica deve provenire dall’UE o dal Regno Unito per evitare la tariffa punitiva. Per le celle e i moduli batteria la quota sale al 65%, per i pack al 70%.

Advertisement

L’ACEA ha fatto i conti e il risultato fa rumore: su 520.000 veicoli elettrici che l’UE stima di esportare nel Regno Unito nel 2027, circa 426.000, l’82%, non rispetterebbero i nuovi requisiti. L’extra-costo stimato supera 1,47 miliardi di euro per il solo 2027. I produttori temono soprattutto il vantaggio competitivo che questo scenario consegnerebbe ai cinesi nel mercato britannico, già terreno di conquista.

Sul tavolo ci sono almeno due ipotesi. La più semplice è una proroga secca di dodici mesi. La seconda, più elaborata, consentirebbe ai costruttori di compensare per due anni i veicoli non conformi, quelli con batterie da paesi terzi, con le vendite domestiche di modelli conformi. Un sistema di offsetting che un rappresentante del settore ha definito insolito ma potenzialmente funzionante. Si vende una Tesla con batteria coreana in UK, si bilancia con una berlina virtuosa venduta a Berlino.

Advertisement

Non tutti sono contenti del rinvio. L’industria chimica europea ha già investito cifre consistenti nella produzione di materiali catodici attivi, le componenti essenziali dell’elettrodo positivo, e vedere slittare ancora la domanda non è esattamente il finale che aveva in mente.

Il summit UE-UK del 20 novembre è il primo banco di prova. I negoziati seri, secondo il Financial Times, cominciano dopo.