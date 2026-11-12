Auto elettriche e ibride plug-in: l’Europa traina le vendite mondiali a ottobre

Il mercato mondiale delle auto elettriche e delle ibride plug-in è tornato a crescere su base annua a ottobre, dopo il calo registrato a settembre. Benchmark Mineral Intelligence ha contato 2,09 milioni di veicoli venduti, l’8% in più rispetto a ottobre 2025 e il 3% in meno rispetto al mese precedente. Nei primi dieci mesi del 2026, le vendite sono arrivate a 17,5 milioni, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

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Auto elettriche e ibride plug-in, vendite mondiali a +8% in ottobre: Europa a +36%

La Cina resta il primo mercato per volumi, con 1,14 milioni di elettriche e ibride plug-in vendute all’interno del Paese. Le vendite sono salite del 5% rispetto a settembre, ma sono ancora inferiori del 12% a quelle di un anno prima. All’estero, invece, le spedizioni di auto cinesi a nuova energia, categoria che comprende elettriche e ibride ricaricabili, hanno sfiorato le 600.000 unità. È un nuovo record mensile, dopo le 558.000 di settembre.

Fuori da Cina, Europa e Nord America, le vendite sono salite dell’85% a circa 300.000 unità, anche grazie alle esportazioni dei costruttori cinesi. Fra le aziende che puntano ad ampliare le consegne all’estero c’è BYD, che ha da poco ordinato dieci nuove navi portauto da aggiungere alla propria flotta.

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L’Europa ha chiuso ottobre con circa 510.000 vetture vendute tra elettriche e ibride plug-in, il 36% in più rispetto a un anno prima. A dare la spinta maggiore sono state le elettriche a batteria, salite del 49%, contro il 7% delle ibride ricaricabili. Il volume complessivo è sceso del 17% rispetto al record di settembre, favorito anche dall’arrivo della nuova serie di targhe nel Regno Unito. A settembre 2026 nell’Unione Europea erano in vendita 292 diversi modelli di auto 100% elettriche.

In Spagna, GANVAM ha rilevato 34.664 immatricolazioni a ottobre, in crescita del 40,2%. Il dato spagnolo comprende, oltre alle auto, anche i veicoli commerciali, industriali e a due ruote.

Il Nord America ha registrato il primo aumento su base annua del 2026, con circa 130.000 vendite e una crescita del 24%. Il confronto è con il primo mese successivo alla scadenza del credito d’imposta federale statunitense, quando le vendite erano diminuite bruscamente.

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Secondo Charles Lester, responsabile dei dati di Benchmark, la domanda negli Stati Uniti si è stabilizzata su livelli inferiori a quelli precedenti alla fine dell’agevolazione. Nei primi dieci mesi dell’anno, l’intero Nord America segna ancora un calo del 21%.