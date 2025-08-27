Da un salotto nascosto al milione di dollari: l’assurda storia di una Lamborghini Miura S

Una Lamborghini Miura S, considerata una delle supercar classiche più iconiche e desiderate di sempre, è tornata alla ribalta dopo essere rimasta nascosta per oltre quattro decenni all’interno del soggiorno di una casa a Long Island.

La scoperta è stata raccontata in una puntata di Extreme Detailing condotta dal celebre detailer e YouTuber Larry Kosilla di AMMO NYC. Kosilla è stato contattato dal broker di auto d’epoca Barrett, che aveva sentito voci sull’esistenza della Miura ma voleva verificare di persona l’autenticità della storia. Quello che hanno trovato superava ogni aspettativa.

Si trattava infatti di una Miura S Serie 2, uno dei soli 50 esemplari costruiti, e ancora più preziosa perché verniciata nel rarissimo colore marrone-oro, realizzato in appena tre unità.

Il proprietario, conosciuto solo come Paul, l’aveva acquistata negli anni Settanta per circa 10.000 dollari e successivamente l’aveva trasferita in casa dal garage, facendo costruire un muro dietro di essa che di fatto la sigillò per quarant’anni. Incredibilmente, l’auto è rimasta quasi intatta: ancora dotata dei manuali originali, dei registri di manutenzione e con numeri di telaio e motore corrispondenti, dettaglio che ne aumenta esponenzialmente il valore per i collezionisti.

Nonostante alcuni componenti in gomma si siano deteriorati e il sedile del passeggero mostri segni di usura, la carrozzeria è autentica e la vernice originale è stata confermata. Il broker Barrett è riuscito ad acquistare la supercar per oltre un milione di dollari, una cifra che ha superato di gran lunga il valore della casa stessa. Per liberarla è stato necessario demolire parte del muro, rimuovere un condizionatore e sgomberare il garage.

Quando finalmente è stata estratta, la Miura ha rotolato sulle proprie ruote per la prima volta in 40 anni. Secondo gli esperti, il lungo “letargo” al coperto potrebbe averla protetta dalla corrosione, rendendola un candidato ideale per un restauro di alto livello. Dopo quattro decenni di oblio, questa leggendaria Miura S è pronta a tornare sotto i riflettori.