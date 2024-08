Cupra Terramar, teaser e data di presentazione ufficiale del SUV

Il marchio automobilistico spagnolo, facente parte del Gruppo Volkswagen, ha annunciato che la Cupra Terramar è arrivata per la prima volta in un’apparizione ufficiale all’apertura della 37esima America’s Cup di Louis Vuitton a Barcellona. Un’apparizione che, però, è del tutto atipica. Siamo all’eccezionale evento conosciuto e seguito in tutto il mondo, vetrina perfetta che verrà seguita da un evento dedicato organizzato dal brand.

La presentazione ufficiale del veicolo, infatti, è fissata per il 3 settembre, con un live streaming disponibile a partire dalle 12:15 CET (fuso orario centro europeo). Per aumentare l’attesa sull’apparizione atipica della Terramar, infatti, Cupra ha installato un Cubo sulla spiaggia di Barcellona, che conterrà un conto alla rovescia e svelerà ulteriori dettagli sulla Terramar nei prossimi giorni.

Ma cosa sarà esattamente la Cupra Terramar? Si tratta di un nuovo crossover che prenderà il posto della SEAT Tarraco, un SUV di medie dimensioni che è stato recentemente ritirato dal mercato. Lanciata nel 2018, la Tarraco condivideva la sua piattaforma con la Audi Q3, la Skoda Kodiaq di precedente generazione e la vecchia Volkswagen Tiguan.

La nuova Cupra Terramar del 2024 sarà costruita sulla piattaforma MQB Evo del Gruppo Volkswagen. Si tratta della stessa utilizzata per i più recenti modelli di Tiguan, Atlas, Caddy, Golf Mk8, Passat (quella per il mercato cinese), Skoda Octavia, Kodiaq, Superb, SEAT Leon e Cupra Formentor. Grazie a questa piattaforma, la Terramar potrà essere equipaggiata con una vasta gamma di motori. Le prime indiscrezioni parlano di propulsori da 1,5 e 2,0 litri, alcuni dei quali beneficeranno di tecnologie di elettrificazione parziale.

La Cupra Terramar VZ, recentemente avvistata dai paparazzi, dovrebbe essere disponibile in due versioni. Ci sarebbe una con 242 cavalli e un’altra più potente con oltre 296 cavalli. Ci saranno varianti mild-hybrid e plug-in hybrid, con il modello PHEV che dovrebbe offrire un’autonomia elettrica di circa 100 km con una sola carica. Nei prossimi giorni, Cupra svelerà ulteriori dettagli prima del lancio ufficiale. Le prime consegne della Cupra Terramar sono previste per questo autunno. Il veicolo verrà assemblato in Ungheria, nello stesso stabilimento che produce la Formentor e l’Audi Q3.