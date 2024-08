Bimbo prodigio di 5 anni porta una Lamborghini Revuelto a 312 km/h

Una Lamborghini Revuelto ha raggiunto in pista, partendo da fermo, una velocità di 312 km/h. Questo dato potrebbe non sorprendere, considerando le note prestazioni della supercar. Ciò che stupisce, invece, è l’identità del pilota: un bambino di appena 5 anni. Il protagonista di questa impresa è Zayn Sofuoglu, divenuto celebre sui social media dopo che i suoi genitori hanno condiviso un video in cui eseguiva dei “donuts” con una Ferrari SF90 Stradale quando aveva solo 3 anni. Da allora, Zayn ha proseguito la sua avventura sulle due e quattro ruote, mettendosi recentemente al volante di una Lamborghini Revuelto.

Lamborghini Revuelto: le abilità di questo bambino farebbero impallidire anche i migliori piloti

Per consentire a Zayn di raggiungere i pedali, sono state apportate alcune modifiche alla vettura: acceleratore e freno sono stati prolungati, e un seggiolino è stato installato per permettergli di avere una visuale adeguata della pista. Durante la prova di accelerazione, il padre di Zayn era al suo fianco, osservando con orgoglio il figlio mentre spingeva l’auto fino all’incredibile velocità di 312 km/h. Per celebrare questa straordinaria performance, Zayn ha concluso eseguendo alcuni “donuts”, facendo ruggire il motore V12 aspirato della Lamborghini.

La passione per i motori di Zayn è stata ereditata dal padre, Kenan Sofuoglu, un nome di spicco nel mondo del motociclismo con cinque titoli mondiali nel Campionato Supersport. Le abilità di guida di Zayn sono indubbiamente straordinarie, tali da poter impressionare anche piloti professionisti. Nonostante la giovane età, il bambino ha già collezionato diversi successi nel karting. Osservando le sue performance, sembra quasi certo che Zayn abbia davanti a sé un promettente futuro nel motorsport.

La casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese ha recentemente svelato la sua ultima creazione: la Temerario. Questo nuovo modello è destinato a succedere alla Huracán. La Temerario si distingue per il suo sistema di propulsione che combina un motore V8 con tecnologia ibrida e tre motori elettrici da 150 CV ciascuno, generando una potenza complessiva di 920 CV. Questa supercar rappresenta il terzo veicolo ibrido nella gamma Lamborghini, affiancandosi alla già menzionata Revuelto e alla versione aggiornata del SUV Urus.