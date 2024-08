Lucid, non solo lusso: la casa americana vorrebbe produrre modelli “meno premium”

Si può sempre puntare su modelli più remunerativi perché a basso costo. È la strategia di diversi marchi che dai veicoli elettrici decisamente più costosi hanno optato per inserire nella propria gamma dei modelli più accessibili. Tutto in nome dell’allargamento del proprio pubblico e, quindi, della propria clientela. Il CEO di Lucid, Peter Rawlinson, d’altronde, aveva accennato a un futuro rivale della Tesla Model Y, previsto per la fine del 2026 e con un prezzo inferiore ai 50.000 dollari. Ma si è ancora lontani, al momento.

Attualmente, la grande berlina elettrica Lucid Air parte da 70.000 dollari, con versioni che superano anche i 200.000 dollari. A questo SUV, dunque, si sarebbe dovuta affiancare una berlina destinata a competere con la Tesla Model 3. E il prezzo sarebbe dovuto scendere di molto.

Stando a quanto riportato da CarBuzz, Derek Jenkins, vicepresidente senior del design e del brand di Lucid Motors, ha rivelato che il piano per il segmento di fascia media comprenderà tre veicoli distinti. Jenkins ha descritto questi veicoli come più giovanili e sportivi. Dopo aver parlato con Jenkins, CarBuzz ha escluso l’idea di una station wagon, nonostante l’incontro si sia svolto all’interno di una Lucid Gravity.

“Sì, ci abbiamo pensato. L’Air ha un formato ideale per questo, ma al momento non credo che possiamo giustificarlo,” ha spiegato Jenkins a proposito di una possibile station wagon Lucid. “Siamo tutti grandi fan delle station wagon, io compreso, e ne ho possedute molte nel corso degli anni. Ma, sai, è un segmento in declino, anche in Europa. Le wagon ad alte prestazioni piacciono agli appassionati, ma non vedo una reale crescita in quel mercato. Non penso che faremo quella scelta”.

Jenkins ha poi suggerito che il terzo modello di fascia media potrebbe orientarsi verso un design fuoristrada: “Il settore dell’off-road continuerà a evolversi. Vedremo prodotti destinati agli estremi del fuoristrada, come il rock crawling, e altri più vicini ai classici crossover,” ha aggiunto. Dietro queste dichiarazioni potrebbe nascondersi una strategia diversiva, ipotizzando la possibile introduzione di un’auto sportiva, una coupé, una decappottabile, o addirittura un piccolo pick-up.

Con l’Air, Lucid Motors ha lanciato una berlina elettrica premium che ha attirato grande attenzione mediatica, anche se le vendite sono state più lente del previsto, portando l’azienda a ridurre i prezzi e introdurre versioni più economiche. Il prossimo passo conosciuto, intanto, sarà il lancio del grande SUV elettrico Gravity. Grazie agli investimenti miliardari provenienti dall’Arabia Saudita, Lucid sta sviluppando nuovi modelli e avanzando con i progetti delle sue fabbriche. Oltre alla produzione in Arizona, Lucid ha aperto uno stabilimento in Arabia Saudita. Resta ancora da vedere dove e in quali quantità verranno costruiti i nuovi modelli di fascia media.