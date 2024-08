MG, l’ottima trovata: per le flotte di taxi l’azienda paga la conversione

In un periodo complicato come questo per le auto elettriche servono idee capaci di generare profitto, anche se inferiore alla vendita in concessionario. Le case automobilistiche non dimenticano quanto siano importanti le flotte commerciali, le piccole compagnie e le vendite alle pubbliche istituzioni. Per questo MG, marchio di proprietà cinese, sta pensando di schiacciare l’occhio alle compagnie europee di taxi.

In futuro, infatti, la casa automobilistica cinese MG metterà a disposizione delle compagnie di taxi due modelli di auto elettriche. Parliamo della city car MG4 e della station wagon MG5, entrambe disponibili con un “pacchetto taxi” dedicato. Questo pacchetto taxi, in particolare, sarà offerto gratuitamente da MG alle compagnie di taxi in Germania, proprio per incentivarne la scelta.

Il pacchetto taxi di MG include la conversione del veicolo, i cui costi sono coperti dall’azienda grazie alla collaborazione con lo specialista Intax. Il pacchetto comprende, oltre alla predisposizione per tassametro e contachilometri, l’installazione di un set per la radio e l’integrazione del sistema di allarme di emergenza taxi, come previsto dalla normativa tedesca.

Inoltre, nella proposta di MG è incluso il supporto per l’insegna sul tetto e la pellicolatura in avorio chiaro. Secondo Taxi Times, al momento solo Nissan offrirebbe un pacchetto taxi gratuito simile. Altri produttori sovvenzionano almeno parzialmente questi pacchetti, mentre Toyota ha recentemente sospeso i suoi sussidi.

I due modelli MG hanno un prezzo di partenza inferiore ai 30mila euro netti. La versione base della compatta MG4 è dotata di una batteria da 50 kWh, che garantisce un’autonomia di circa 350 chilometri secondo il ciclo WLTP, con un motore elettrico da 159 CV. La MG4 è disponibile anche con altre due opzioni di batteria: una da 64 kWh per un’autonomia fino a 450 chilometri e una più grande da 77 kWh, che offre oltre 500 chilometri di autonomia.

La station wagon elettrica MG5, con una potenza di 177 CV, è offerta nella versione base con una batteria da 50 kWh, garantendo un’autonomia di circa 320 chilometri. È disponibile anche una seconda opzione di batteria, leggermente più piccola rispetto alla MG4, da 61 kWh, che arriva a un’autonomia di 400 chilometri.