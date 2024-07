Cupra Formentor: svelate le nuove Plug-in fino a 333 CV e 119 km in elettrico

Il restyling della Cupra Formentor, arrivato alla fine di aprile 2024, prevedeva diverse novità al design e alle motorizzazioni, che includevano versioni ibride plug-in con fino a 100 km di autonomia in elettrico. Ora, la casa automobilistica spagnola ha annunciato che la nuova Formentor sarà disponibile anche con motore 1.5 e-HYBRID DSG da 272 CV e 2.0 TSI 4Drive DSG da 333 CV, da abbinare agli allestimenti VZ e VZ Extreme.

Cupra Formentor: svelate le nuove motorizzazioni per il mercato italiano

La versione ibrida plug-in monta un motore elettrico da 85 kW / 116 CV abbinato ad uno a benzina di 1,5 litri da 130 kW / 177 CV, per un totale di 200 kW / 272 CV e 400 Nm di coppia. Il motore elettrico è alimentato da una batteria di 19,7 kWh che consente di percorrere fino a 119 km in elettrico. L’accumulatore può essere ricaricato sia in corrente alternata fino a 11 kW, sia in corrente continua fino a 50 kW, che impiega circa 26 minuti per passare dal 10 all’80% della carica. Questa versione, con cambio automatico a 6 rapporti, scatta da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi, per una velocità massima di 220 km/h.

La versione con motore 2.0 TSI da 245 kW / 333 CV è abbinato ad un cambio automatico DSG a 7 rapporti e alla tranzione integrale 4Drive. Questa versione presenta la tecnologia torque splitter, che permette di distribuire la coppia in modo asimmetrico su entrambe le ruote posteriori. In questo caso l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,8 secondi, mentre la velocità massima è di 250 km/h.

La Cupra Formentor è offerta in due allestimenti: VZ e VZ Extreme. L’allestimento VZ include di serie cerchi in lega da 19 pollici SANDSTORM silver, controllo dinamico dell’assetto (DCC), sedili anteriori avvolgenti Diamica e illuminazione ambientale Smart Wraparound. Sono inoltre presenti il sistema Keyless Advanced, una videocamera posteriore, il portellone elettrico handsfree e un sistema antifurto.

L’allestimento VZ Extreme arricchisce ulteriormente la dotazione. Oltre agli equipaggiamenti della versione VZ, aggiunge sedili anteriori CUP bucket, un sistema di navigazione, fari anteriori LED Matrix e l’impianto audio Immersive by Sennheiser. Il pacchetto Safe & Driving XL è incluso, così come il pre-crash assist anteriore e posteriore. Le pinze freno variano in base alla motorizzazione: Brembo per la versione 1.5 e-HYBRID da 272 CV, Akebono per la 2.0 TSI da 333 CV.

Per quanto riguarda i prezzi, le versioni VZ con motore da 272 CV e 333 CV partono rispettivamente da 55.650 euro e 55.750 euro, mentre l’allestimento VZ Extreme parte da 60.700 euro e 60.800 euro.