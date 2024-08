Avatr, l’esclusivo modello 012 debutta in Cina, il design affidato ad un Ex progettista BMW

Il passato 21 agosto, Avatr ha proceduto all’esordio del suo modello 012. L’azienda ha infatti annunciato la possibilità di preordinare il veicolo nel corso dell’evento Avatr Brilliant Night 2024 che si è tenuto a Shanghai.

Avatr 012 è un progetto destinato ad attirare molte attenzioni mediatiche. Per il suo varo, infatti, ha collaborato anche Kim Jones, il direttore artistico noto per il suo lavoro presso la Dior Men’s Collection e la Fendi Womenswear/Haute Couture. Un lavoro condotto di concerto con il team di progettazione di Avatr, guidato dall’ex designer BMW Nader Faghihzadeh.

Il prezzo di vendita del nuovo veicolo è di 700.000 yuan (l’equivalente di 88.245 euro), e sarà prodotto in una prima fase in appena 700 unità. Chi se ne aggiudicherà un esemplare, avrà in dono anche una borsa Dior. Un dono che va a testimonia in maniera eloquente le ambizioni alla base del progetto.

Iniziano in Cina le consegne di Avatr 012

Iniziano le consegne in Cina dell’Avatr 012, l’ammiraglia elettrica progettata in collaborazione con Huawei. Dopo essere stata presentata lo scorso 21 agosto all’evento Avatr Brilliant Night tenutosi a Shanghai, in questa prima fase di vendita saranno prodotti appena 700 esemplari. A renderli del tutto speciali è una dotazione di grande rilievo, il cui simbolo è la borsa firmata per l’occasione da Dior.

Messa in vendita a poco meno di 90mila euro, la 012 può essere considerata una stretta parente della 12, la vettura che si è affacciata al passato salone di Monaco 2023. Una parentela testimoniata dalle dimensioni, che sono in pratica le stesse. La lunghezza si attesta infatti a 5,02 metri, la larghezza a 2, l’altezza a 1,45, con un passo di 3,02 metri.

Se anche gli esterni mostrano molti punti di contatto, la 012 evidenzia però alcune peculiarità di non poco conto, a partire dalla verniciatura “argento liquido” e da una fanaleria leggermente diversa, in cui il display interattivo HALO è composto da 10.500 punti luminosi a LED e da un LiDAR, “l’occhio” della vettura che comanda tutti i sistemi di assistenza alla guida. Posizionato proprio al centro della griglia, è in grado di aprirsi e chiudere in automatico al fine di ottimizzare l’ingresso dell’aria o la dispersione del calore.

Altri due LiDAR sono poi posizionati sui parafanghi, incaricandosi di abilitare le funzionalità avanzate di assistenza alla guida che sono messe a disposizione dal sistema Huawei Qiankun ADS 3.0. Il posteriore è sua volta caratterizzato da sottili fanali divisi e da uno spoiler.

Avatr 012, lusso in abbondanza

I quasi 90mila euro di spesa fanno immediatamente capire come la nuova ammiraglia di Avatr si configuri come un veicolo di lusso. Basta in effetti dare uno sguardo all’abitacolo per capire le grandi ambizioni in tal senso. Si tratta infatti di uno tra i più lussuosi in assoluto tra quelli che caratterizzano tutti i modelli elettrici cinesi che si sono affacciati sul mercato fino a questo momento. Il tetto caratterizzato da un design a lucernario stellato, con i sedili rivestiti in Pelle Nappa e alcantara.

Non minore è poi il livello della dotazione tecnologica dell’Avatr 012. Il sistema operativo HarmonyOS 4 di Huawei va infatti ad alimentare il display centrale da 15,6″ e uno schermo a scomparsa per i passeggeri posteriori da 35,4″ con risoluzione in 4K. Su tutta la plancia è stata poi ridotta al minimo la presenza di tasti fisici, compresi quelli disposti sul volante poligonale.

A fungere da powertrain è il DriveONE di Huawei, andando a comprendere un pacco batteria Qilian 5C di CATL, la cui capacità non è però stata dichiarata, almeno per il momento. La casa, comunque, ha fatto sapere che la ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 30% all’80% in un arco temporale pari a 10 minuti.

Anche sui motori elettrici non sono per ora stati forniti i dettagli. Stando a quanto pubblicato dai media locali, comunque, la 012 potrebbe avere 570 CV e 650 Nm, per effetto delle due unità elettriche, in linea quindi con la 12 vista a Monaco. Per quanto concerne l’autonomia, infine, va ad attestarsi a 650 chilometri nel ciclo CLTC.