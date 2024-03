Skoda Kodiaq: partono le prevendite del nuovo SUV in Italia

Il nuovo Kodiaq 2024 arriverà a maggio, mese in cui sarà ufficialmente disponibile nelle concessionarie italiane. Ma nel frattempo Skoda ha voluto annunciare l’inizio delle prevendite.

La nuova versione aggiornata del rinomato SUV di Skoda si è evoluta notevolmente, raggiungendo nuovi livelli di eccellenza in termini di sicurezza e tecnologia e posizionandosi al top della categoria.

Infatti, il nuovo Skoda Kodiaq, con il restyling completo, ora poggia sulla piattaforma MQB-Evo. Rispetto alla versione precedente, il suo look è fresco e originale e l’abitacolo completamente rinnovato.

Nuovo Skoda Kodiaq 2024: allestimenti, motori e prezzo

Per ora, la gamma comprende tre allestimenti per soddisfare diverse esigenze: Selection, Executive e Style.

Il primo, Selection, è la versione entry. Questa possiede già tutto l’essenziale di serie, come i cerchi in lega, i fari LED, il clima trizona, l’infotainment touch da 10.4″, la sicurezza avanzata e i sensori di parcheggio. Offre inoltre in dotazione diversi servizi come l’Adaptive Cruise Control, per mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, la Predictive Cruise Control per adattarsi alle condizioni di traffico in tempo reale, l’Active Lane Departure Warning per aiutare il veicolo a rimanere in corsia e il Front Assist con riconoscimento pedoni, che, in caso di pericolo, frena automaticamente.

Per il secondo allestimento, l’Executive si trovano ancora più comfort e spazio: con 7 posti a sedere, il navigatore incluso, l’infotainment da 13″ e disponibile con vernice metallizzata.

E l’ultimo, lo Style si conferma il top del lusso, il migliore modello di lusso, con cerchi da 19″, fari Matrix LED, il portellone elettrico, l’allarme e tutti i dettagli sono raffinati.

E se si vuole personalizzare ulteriormente il proprio Kodiaq 2024, Skoda offre, inoltre, diversi pacchetti opzionali. Tra questi, il Winter Pack per affrontare l’inverno con dotazioni specifiche per freddo e neve. Se si vuole poi aggiungere un tocco sportivo, con il pacchetto Performance Pack è possibile. Oppure, optando per il Convenience Pack, si ha la possibilità di aggiungere maggiore comodità e funzionalità.

Il prezzo base del nuovo SUV Skoda Kodiaq 2024 parte da 40.700 euro. Al momento, disponibile con due motori a scelta: 1.5 TSI da 150 CV con tecnologia mild-hybrid e 2.0 TDI EVO da 150 CV con trazione anteriore o 193 CV con trazione integrale.

In futuro è inoltre prevista una versione ibrida plug-in, in grado di percorrere oltre 100 km in modalità completamente elettrica.