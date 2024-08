Volkswagen Golf, premio atipico: la tedesca eletta “Migliore auto del mezzo secolo”

Ci sono certi modelli per cui i premi non mancano mai, anzi, potremmo dire che “fioccano” da sempre. È il duro destino delle icone e chiunque segua il settore conosce bene i tantissimi riconoscimenti che vengono assegnati, dai vari “Auto dell’Anno” fino a “Miglior design” o “Auto del secolo”. Oggi parliamo di un premio peculiare: quello per la “Migliore Auto del Mezzo Secolo”, un titolo che potrebbe sembrare prematuro considerando che siamo solo a 24 anni del nuovo secolo. La protagonista? Lei, la mitica Volkswagen Golf.

Questo premio fa parte dell’iniziativa Best Cars of the Year, che ha dato vita ai ‘New Car World Championships’, un evento dedicato a premiare le auto migliori sul mercato. La giuria, composta da rinomati designer automobilistici indipendenti, ingegneri, esperti del settore, giornalisti, broadcaster, consulenti del settore, e organizzatori di eventi, cerca di trovare e segnalare le eccellenze nel mondo delle quattro ruote. Non poteva passare inosservata la Golf, un’auto che praticamente chiunque conosce ho sentito nominare una volta nella vita.

Il nome del premio, chiaramente, solleva qualche perplessità, poiché non siamo ancora a metà del 21esimo secolo. Siamo neanche a metà. Tuttavia, ha senso se si considera che il riconoscimento si riferisce a un’auto che ha avuto un impatto per oltre 50 anni. La Volkswagen Golf, introdotta nel 1974 e ancora oggi un’icona, che celebra nel 2024 il suo 50esimo anniversario.

Mike Rutherford, giornalista e fondatore del premio, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “Alcuni produttori faticano a mantenere un modello in produzione per cinque anni. Il fatto che Volkswagen produca e venda con successo la Golf da mezzo secolo, con versioni a benzina, diesel, elettriche e ibride, è davvero significativo”.

Rutherford ha anche condiviso la sua esperienza personale: “Dagli anni ’80, quando acquistai la mia prima Golf Mk I, ho posseduto o utilizzato molte Golf come auto aziendali. Spesso descritta come l’unica auto di cui avrai mai bisogno, la Golf rimane un’auto del popolo, fin dalla sua nascita nel 1974”. Questo premio, quindi, non è solo un riconoscimento per un confronto tra modelli attuali, ma un tributo alla lunga e importante storia della Golf.

Con oltre 37 milioni di unità vendute in tutto il mondo, la Golf è una delle auto più iconiche e versatili mai prodotte. Ci sono versioni che vanno dalle cinque porte al cabriolet, dal familiare, dotandosi di motori benzina, diesel, ibridi plug-in ed elettrici. La sua popolarità globale l’ha collocata sul podio delle auto più vendute nella storia, al terzo posto dietro solo alla Ford Serie F e alla Toyota Corolla.