Audi Q3: ecco come sarà il crossover aggiornato

Audi Q3 riceverà presto un aggiornamento di metà carriera. Nelle scorse ore il sito Kolesa ha pubblicato un render che ipotizza quelli che potrebbero essere i cambiamenti estetici del famoso SUV compatto della casa automobilistica di Ingolstadt. Si prevede che questo modello sarà presentato il prossimo anno e entrerà nel mercato europeo nella prima metà del 2025.

Ecco come potrebbe cambiare Audi Q3

Audi Q3 è uno dei crossover più apprezzati dal pubblico europeo, grazie al suo stile raffinato, alla sua praticità e alla sua offerta di motori ibridi. La terza generazione del modello è stata lanciata all’inizio del 2021, ma il marchio dei quattro anelli sta già pensando al restyling di metà ciclo, che dovrebbe debuttare nel 2024. Come si evolverà il design del Q3 con il restyling?

A giudicare dal render, in occasione del restyling, il crossover non riceverà molti cambiamenti nell’aspetto. Tuttavia, alcuni dettagli potrebbero essere aggiornati per rendere il modello più coerente con la nuova identità visiva del brand. È probabile che la parte anteriore venga aggiornata con nuove luci e inoltre sembra abbastanza probabile che ci sarà una parte inferiore del paraurti posteriore dal design diverso rispetto al modello attuale.

Si prevede che durante il restyling anche gli interni della rinnovata Audi Q3 subiranno una serie di modifiche. I tedeschi molto probabilmente useranno altri materiali plastici e tessili per il rivestimento interno. Inoltre, sarà molto probabilmente rivisto il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment touchscreen.

Infine per quanto riguarda la gamma dei motori di Audi Q3 si dice che con il restyling essa possa essere ottimizzata. Si prevede che la vettura avrà sempre opzioni benzina (potenza – 150, 190 e 245 CV) e diesel (150 e 200 CV), oltre ad un PHEV da 245 CV. Si prevede però che questi motori verranno aggiornati per ridurre le emissioni e il consumo di carburante. Inoltre l’ibrido potrebbe essere dotato di una batteria diversa per aumentare l’autonomia con una singola carica quando si guida solo con energia elettrica (attualmente 50 km). Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello.