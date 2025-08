Cupra Born 2026, nuove versioni elettriche: più potenza, autonomia e tecnologia

La Cupra Born torna a far parlare di sé con l’aggiornamento model year 2026, portando in dote un mix convincente di novità tecniche, upgrade tecnologici e dotazioni di serie più ricche. La city car sportiva 100% elettrica del marchio spagnolo del gruppo Volkswagen rinnova la propria offerta puntando su prestazioni migliorate e una maggiore attenzione alla connettività e alla sicurezza.

Scompare dalla gamma la versione d’ingresso Impulse, lasciando spazio alla nuova Impulse+, che diventa il nuovo punto di accesso alla gamma e guadagna le novità più sostanziose.

Tra queste, spiccano due nuove motorizzazioni completamente elettriche, una da 204 CV abbinata a una batteria da 59 kWh netti, capace di garantire un’autonomia WLTP fino a 428 km e ricarica rapida fino a 165 kW, l’altra da 231 CV con batteria maggiorata da 79 kWh, che promette fino a 571 km di percorrenza e una potenza di ricarica massima di 175 kW. Entrambe le configurazioni offrono una coppia istantanea di 310 Nm, pensata per garantire una guida reattiva e coinvolgente.

Rimane nella gamma Born anche la variante da 231 CV con batteria da 59 kWh, che offre un’autonomia leggermente inferiore (427 km). Al vertice dell’offerta si conferma la Born VZ, dotata di un motore da 326 CV e batteria da 79 kWh, in grado di spingersi fino a 595 km con una singola carica.

Sul fronte tecnologico, il MY2026 introduce una dotazione arricchita su tutta la gamma. Tra le novità più rilevanti troviamo l’Adaptive Cruise Control e il sistema Car2X, entrambi ora inclusi di serie, così come il supporto Full Link wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Il navigatore satellitare è invece disponibile come optional a 900 euro.

Il listino parte da 40.100 euro per la Impulse+ da 204 CV, mentre la versione da 231 CV con la stessa batteria costa 41.250 euro. Chi sceglie la batteria più capiente da 79 kWh dovrà mettere in conto almeno 45.800 euro. Infine, la versione top di gamma Cupra Born VZ parte da 52.550 euro. Non mancano offerte promozionali e formule finanziarie dedicate con la Impulse+ da 231 CV con batteria da 59 kWh che è al momento acquistabile a 35.000 euro.