Mazda prepara una nuova sportiva basata sull’Iconic SP, il lancio nel 2027

Mazda ha una lunga storia di concept car mozzafiato che, pur conquistando l’attenzione di fan e addetti ai lavori, non sono mai entrate in produzione. Basti pensare alla Furai o alla celebre RX-Vision. Tuttavia, il concept Iconic SP, svelato al Japan Mobility Show 2023, potrebbe rompere questa tradizione.

Le ultime indiscrezioni in arrivo dalla sede centrale Mazda di Fuchu fanno pensare che la casa di Hiroshima sia davvero intenzionata a realizzare una nuova coupé sportiva, parallela alla Miata, la MX-5, ispirata proprio alla Iconic SP.

Secondo i primi dettagli trapelati, la futura sportiva potrebbe riprendere lo spirito della RX-7 e della RX-8, probabilmente mantenendo anche il leggendario motore rotativo. La produzione in serie potrebbe iniziare già nel 2027, con un debutto ufficiale previsto verso la fine del 2026.

Il design della futura coupé di Mazda, come anticipato e come si può intuire dall’unico vero esempio portato in campo da Mazda recentemente, sarà fortemente influenzato dalla Iconic SP, che si distingue per linee eleganti e proporzioni più generose rispetto alla mitica roadster MX-5. Con una lunghezza di 4,17 m e una larghezza di 1,83 m, la concept car è più grande della MX-5 attuale.

Il frontale aggressivo, i fanali posteriori circolari e la griglia scolpita potrebbero essere riproposti in produzione. Tuttavia, i fari a scomparsa difficilmente troveranno spazio nel modello definitivo. Alcuni brevetti del 2024 menzionano l’impiego della fibra di carbonio, anche se questo potrebbe spingere il prezzo verso l’alto.

Mazda ha confermato di aver creato un team di ingegneri dedicati allo sviluppo di motori rotativi, puntando a una configurazione che combini un motore elettrico con un propulsore a combustione a doppio rotore. Il sistema della Iconic SP generava 365 CV, con il motore rotativo utilizzato principalmente per ricaricare la batteria. Mazda valuta anche l’opzione opposta, con il rotativo che fornisce trazione diretta alle ruote.

La trazione posteriore e il cambio manuale sembrano confermati, mentre una versione full electric è stata esclusa. Mazda punta a una fascia di mercato più premium, con un prezzo d’ingresso ipotizzato intorno ai 50.000 euro. Questo la collocherebbe tra la Nissan Z e la Toyota Supra, ora uscente ma prossima a un ritorno, si spera, trionfale. Ancora ignoti i dettagli su disponibilità globale e nome ufficiale, ma l’ipotesi RX-9 resta la più credibile.