Audi Q3 plug-in, ordinabile in Italia la versione ibrida da 272 CV

Audi amplia la gamma della sua popolare Q3 con l’arrivo della tanto attesa versione ibrida plug-in, svelata ufficialmente a metà giugno. Il nuovo SUV compatto di Ingolstadt non solo evolve in termini di design e contenuti tecnologici, ma si prepara anche ad affrontare le sfide della mobilità sostenibile con il debutto della e-hybrid 2025, ora disponibile per gli ordini. Le prime consegne sono previste per l’ultimo trimestre del 2025.

Si tratta di un modello chiave per il marchio dei quattro anelli, destinato a migliorare ulteriormente i risultati commerciali già eccellenti della generazione precedente.

Sotto il cofano, la nuova Audi Q3 e-hybrid combina un efficiente motore a benzina 1.5 TFSI evo2 quattro cilindri con un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 272 CV e 400 Nm di coppia. Il tutto è gestito da un cambio automatico S tronic a sei marce, che consente uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 6,8 secondi.

La novità più significativa è la batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh netti), che permette di viaggiare in modalità 100% elettrica per fino a 119 km secondo il ciclo WLTP, un miglioramento netto rispetto ai 59 km del modello uscente. I consumi dichiarati sono contenuti: tra 1,7 e 2,1 litri ogni 100 km, con emissioni comprese tra 39 e 49 g/km di CO2.

Anche le opzioni di ricarica sono al passo coi tempi. La batteria può essere alimentata con corrente continua fino a 50 kW, consentendo una ricarica dal 10 all’80% in meno di mezz’ora. In alternativa, con corrente alternata, si può ricaricare fino a 11 kW. Il sistema di propulsione parte sempre in modalità elettrica pura, ma è anche possibile selezionare la modalità Auto Hybrid per un’efficienza intelligente, oppure optare per il risparmio energetico in vista di un utilizzo successivo.

L’Audi Q3 e-hybrid 2025 è proposta negli allestimenti Business, Business Advanced e S line edition, tutti ben equipaggiati già nella configurazione d’ingresso. Tra le dotazioni troviamo il portellone elettrico, la climatizzazione ausiliaria gestibile da remoto, il sistema infotainment MMI touch, la ricarica wireless, l’Audi Digital Stage, uno store integrato per app e l’Audi Sound System da 260 Watt. I prezzi per il mercato italiano partono da 49.800 euro.