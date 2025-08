Alfa Romeo Tonale della Polizia prende fuoco a Palermo

Come riporta PalermoToday, nella notte, intorno all’una, un’auto della polizia ha preso fuoco a Palermo in viale Regione Siciliana, nei pressi di via La Loggia. La vettura, un’Alfa Romeo Tonale, era occupata da due agenti al momento dell’incendio ed è stata completamente distrutta dalle fiamme. Fortunatamente, non si registrano conseguenze gravi per i poliziotti: uno ha riportato la frattura di un dito, con 30 giorni di prognosi, mentre al collega ne sono stati assegnati 6.

Alfa Romeo Tonale Polizia a fuoco a Palermo: il rogo sarebbe stato causato da un episodio di autocombustione

Secondo le prime ipotesi, il rogo sarebbe stato causato da un episodio di autocombustione, con le fiamme partite dal vano motore. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Nonostante l’orario notturno, l’intervento ha provocato rallentamenti e code lungo la Circonvallazione in direzione Catania. L’episodio ha suscitato paura tra i presenti, ma per fortuna non ha avuto conseguenze più gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause precise che hanno portato al repentino sviluppo delle fiamme.

Il sindacato di polizia Siulp è intervenuto sull’incendio che la scorsa notte ha distrutto una volante in viale Regione Siciliana. In una nota, Danilo Prestigiacomo e Igor Gelarda, rispettivamente segretario generale di Palermo e segretario aggiunto, hanno sottolineato come l’Alfa Romeo Tonale fosse già stata oggetto di critiche da parte dei sindacati dei carabinieri, che l’avevano ritenuta poco adatta alle esigenze operative delle forze dell’ordine. «Per questa auto – scrivono – sono assolutamente necessarie ulteriori verifiche tecniche». Il sindacato ha poi espresso vicinanza ai due agenti rimasti feriti nell’episodio, augurando loro una pronta e completa guarigione.

Ricordiamo che nei mesi scorsi anche il sindacato dei Carabinieri Unarma si era lamentato di Alfa Romeo Tonale a causa dei cappottamenti di cui spesso il SUV del biscione nella versione data in dotazione alle forze dell’ordine si è reso protagonista.