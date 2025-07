Addio al vecchio stile: la Hyundai Tucson 2027 si ispira alla Santa Fe

Hyundai è pronta a voltare pagina, abbandonando il suo celebre stile “Sensuous Sportiness” per dare vita a una nuova generazione del suo SUV compatto più venduto: la Tucson. Il modello in sviluppo per il 2027, che potrebbe essere identificato con il nome in codice NX5, adotterà una linea più squadrata e possente, chiaramente ispirata all’attuale Santa Fe.

Le prime immagini spia del prototipo, avvistato in fase di collaudo su strade europee, rivelano un cambiamento radicale rispetto al passato. Il crossover compatto Tucson rappresenta un pilastro fondamentale nella gamma Hyundai, con volumi di vendita elevatissimi sia negli Stati Uniti che in Europa. È quindi essenziale per il brand coreano trovare il perfetto equilibrio tra estetica, funzionalità e tecnologia, soprattutto in vista dell’inizio della produzione previsto per il 2026.

I nuovi tratti stilistici della NX5 fanno già discutere. Nel tempo, Hyundai aveva adottato un’identità visiva coerente, passando da “Fluidic Sculpture” alla più recente “Sensuous Sportiness”. Oggi, d’altronde, il design dei modelli sembra sempre più frammentato: la coerenza è venuta meno, soprattutto tra i veicoli a combustione interna. Persino la linea Ioniq a zero emissioni fatica a mantenere un linguaggio stilistico uniforme. La Tucson, almeno finora, è rimasta immune a queste trasformazioni. Ma il nuovo modello rompe con il passato: linee più tese, proporzioni robuste e un look ispirato a SUV più grandi, appunto come la Santa Fe, potrebbero ridefinire la sua identità visiva.

Oltre al restyling, la Tucson NX5 introdurrà anche una rivoluzione tecnologica. Sarà uno dei primi veicoli Hyundai a integrare il nuovo sistema operativo Pleos, segnando il debutto del marchio nel mondo dei “software-defined vehicles”. L’infotainment, ispirato alla filosofia minimalista (se vogliamo) di Tesla, verrà affiancato da tasti fisici per garantire praticità d’uso.

Sul fronte meccanico, il diesel uscirà definitivamente di scena. La nuova gamma Tucson sarà interamente elettrificata: mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid saranno le opzioni disponibili. Quest’ultima, grazie a una batteria maggiorata, potrebbe offrire fino a 100 km in modalità EV. Infine, Hyundai potrebbe aumentare le dimensioni della Tucson NX5 per posizionarla come alternativa diretta alla Toyota RAV4, recentemente aggiornata con un design ancora più grintoso. Il lancio ufficiale è atteso per il terzo trimestre del 2026.