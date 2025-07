BYD, l’assalto europeo è anche quello a suon di accordi di sponsorizzazione

BYD, colosso cinese dell’auto elettrica, accelera sulla strada della notorietà (perché non è mai abbastanza) in Europa. E lo sta facendo attraverso una strategia di marketing multicanale che unisce sport di massa, eventi internazionali e programmi televisivi popolari.

Dall’Inter a Italia’s Got Talent, fino agli Europei UEFA 2024, il brand si afferma puntando dritto al cuore (e agli schermi) del pubblico europeo. L’obiettivo è quello di costruire una solida brand awareness. Per un marchio emergente in Occidente, comparire accanto a eventi seguitissimi vale più di qualunque spot in prima serata. E BYD lo sa bene.

La recente partnership con l’FC Internazionale Milano (più semplicemente Inter) segna una svolta. Dopo 18 anni, BYD ha preso il posto di Volvo Cars come Global Automotive Partner del club nerazzurro. La collaborazione prevede la fornitura di circa 70 veicoli elettrici, tra cui la Sealion 7 in edizione speciale, riservata a dirigenti, staff e calciatori. È prevista anche una versione limitata per i tifosi, a testimonianza dell’impegno nel creare un legame diretto con la community sportiva. In parallelo, sono allo studio soluzioni esclusive di acquisto e noleggio per i sostenitori dell’Inter, con Denza e Sealion come modelli di punta.

Il debutto europeo ai massimi livelli è avvenuto durante Euro 2024 in Germania, dove BYD è stato Official Partner e E-Mobility Provider. Ha fornito una flotta di veicoli 100% elettrici, supportato fan zone e presenziato nei principali showroom europei. La UEFA ha definito questa edizione una delle più ecologiche di sempre, anche grazie al contributo del brand asiatico. Non si è fermata qui: BYD ha rinnovato l’accordo per il Campionato Europeo Under‑21 del 2025 in Slovacchia, diventando il primo marchio cinese a sponsorizzare due tornei UEFA consecutivi.

Nel 2023, BYD è stato partner del Mondiale femminile di pallamano, rafforzando la propria presenza anche in discipline meno seguite ma ad alta visibilità.

Nel settore dell’intrattenimento, BYD è salita sul palco con Italia’s Got Talent, fornendo il SUV elettrico Sealion 7 come mezzo ufficiale per giudici e conduttori. L’auto sarà anche protagonista della finale live su Disney+ il 31 ottobre 2025. Infine, il marchio ha calcato il red carpet dei David di Donatello: alla cerimonia del 7 maggio 2025 a Cinecittà, i riflettori si sono accesi su Sealion 7 e l’ibrida plug-in Seal U DM-i. Una presenza evidentemente molto impegnata in visibilità e ampliamento della “fan base” del marchio.