Subaru accelera sull’elettrico in Europa: tre nuovi SUV con oltre 500 km di autonomia

Subaru annuncia un ambizioso passo avanti nella sua strategia di elettrificazione. Nei prossimi mesi, il brand giapponese porterà sul mercato europeo tre nuovi modelli 100% elettrici. Parliamo della rinnovata Solterra MY26, l’inedita Uncharted e l’attesa E-Outback.

Questi modelli della Casa giapponese andranno a rafforzare l’offerta a zero emissioni del costruttore, affiancando le versioni con l’iconico motore Boxer. Alla base di questa nuova gamma c’è la e-Subaru Global Platform, una piattaforma progettata da zero per massimizzare performance, efficienza e sicurezza, senza rinunciare alle caratteristiche fuoristradistiche che da sempre contraddistinguono il marchio.

L’evoluzione della trazione integrale Symmetrical AWD è ora gestita elettronicamente grazie a due motori e-Axle, con software avanzato per la ripartizione della coppia e modalità di guida ottimizzate, come la nuova X-MODE off-road.

I tre modelli saranno equipaggiati con batterie di nuova generazione (fino a 77 kWh) e garantiranno autonomie fino a 585 km e offriranno capacità di traino fino a 1.500 kg, mantenendo un baricentro ribassato per una migliore stabilità su ogni terreno.

L’aggiornamento della Solterra porta in dote doppio motore e-Axle da 338 CV, accelerazione 0-100 km/h in 5,1 secondi, batteria da 73,1 kWh e oltre 500 km di autonomia e una ricarica rapida 10–80% in soli 30 minuti, anche a -10 °C. All’interno non manca un nuovo display per l’infotainment da 14 pollici.

Passando al secondo modello Subaru, pensato per un pubblico giovane e dinamico, la Uncharted si presenta in tre varianti: integrale Dual Motor da 338 CV, 470 km di autonomia, trazione interiore Long Range con 585 km ed Entry-level da 445 km. Tutti i modelli offrono ricarica AC da 22 kW, altezza da terra di 210 mm e un eccellente raggio di sterzata da 5,5 metri.

Ispirata alla apprezzatissima Outback, la versione elettrica si distingue per potenza e versatilità. Il modello si presenta con 375 CV e scatto 0-100 in 4,4 secondi. Batteria da 74,7 kWh e autonomia oltre i 450 km.

Quando arriveranno queste novità Subaru? Uncharted ed E-Outback sono state annunciate con lancio previsto prima metà 2026, mentre per la Solterra MY26 potremo vederla disponibile dal secondo semestre del 2026.