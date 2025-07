Kia EV3 GT, arriverà nel 2026 il SUV compatto ad alte prestazioni

Kia ha ufficialmente annunciato lo sviluppo della EV3 GT, variante sportiva e ad alte prestazioni del suo nuovo SUV elettrico compatto, la EV3. Dopo il debutto globale della versione standard, la casa automobilistica coreana punta ora a conquistare anche gli appassionati della guida dinamica con un modello che promette più potenza, trazione integrale e dettagli sportivi.

La Kia EV3 GT sarà dotata di due propulsori elettrici, montati rispettivamente su asse anteriore e posteriore, garantendo così una configurazione a quattro ruote motrici, in netta differenza rispetto alla EV3 base, equipaggiata con un solo motore anteriore. La batteria da 81,4 kWh promette di offrire elevata autonomia e performance elettrizzanti, anche se i dati ufficiali sulle prestazioni non sono ancora stati diffusi.

Secondo Ha-Jun Seo, responsabile dei prodotti interni di Kia, il lancio commerciale della EV3 GT è previsto per la seconda metà del 2026. Anche se non è ancora chiaro se la nuova GT si avvicinerà concretamente alle specifiche della sorella maggiore EV6 GT (capace di 650 CV e uno 0-100 km/h in 3,5 secondi), l’utilizzo di un motore capace di toccare 21.000 giri/min suggerisce che le prestazioni saranno sicuramente di alto livello. La velocità massima stimata è di circa 260 km/h.

I primi avvistamenti su strada in Spagna rivelano alcuni elementi distintivi del modello GT. E quindi, ecco paraurti anteriore più aggressivo, cerchi da 19 pollici e freni potenziati con pinze color giallo. All’interno, spiccano sedili sportivi con logo GT, cuciture a contrasto in tinta gialla e un assetto ribassato, pensato per migliorare l’esperienza di guida senza sacrificare comfort o efficienza.

La EV3 GT promette di inserirsi nella strategia di Kia come nuovo punto di forza nel segmento dei SUV elettrici sportivi, puntando a offrire un’alternativa compatta ma dalle caratteristiche dinamiche ispirate ai modelli più prestazionali della gamma. Il futuro dell’elettrico per Kia non è solo pensato all’insegna della sostenibilità, ma è anche emozionante.