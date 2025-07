Nuove Alfa Romeo Tonale, Giulia, Stelvio, E-CUV e Alfetta: potrebbe essere questo l’ordine di debutto delle future auto del biscione

Alfa Romeo nei prossimi anni rivoluzionerà la sua gamma con tante novità Dopo i rinvii dei debutti della nuova Stelvio e Giulia, sulla base di quanto è emerso fino ad oggi e di quello che abbiamo saputo nei giorni scorsi, oltre a Junior la gamma del biscione nei prossimi anni potrebbe essere arricchita con 5 nuovi modelli. Il primo ad arrivare a fine 2026 potrebbe essere a sorpresa la nuova Tonale che potrebbe essere completamente ridisegnata ed essere prodotta su base STLA Medium a Melfi e avrebbe versione elettrica e ibrida.

Nei prossimi anni Alfa Romeo dovrebbero accogliere tra le sue fila la nuova Tonale, la nuova Giulia, la nuova Stelvio, l’E-CUV da 5 metri e una nuova Alfetta

Poi entro la fine del 2027 potrebbe essere la volta della nuova Alfa Romeo Giulia che a quanto pare arriverà prima della nuova Stelvio. Di questa auto sappiamo che sarà prodotta a Cassino nascerà su piattaforma STLA Large e avrà anche versioni termiche. Sicuro l’ibrido da non escludere nemmeno il termico puro con motori a benzina. La produzione comunque forse partirebbe solo nel 2028 A seguire nel 2028 dovrebbe essere la volta della nuova Stelvio. Anche in questo caso con Cassino come fabbrica, STLA Large e versioni ibride, elettriche e forse benzina.

Nel 2029 sarà la volta di un E-CUV che forse sarà prodotto a Detroit da Stellantis su versione allungata da quasi 5 metri di STLA Large. Sarà elettrica e termica e forse sarà venduta anche in Europa. Infine sempre nello stesso anno o al massimo un anno dopo potrebbe arrivare una nuova vettura che si collocherebbe tra Junior e Tonale nella gamma di Alfa Romeo e che potrebbe chiamarsi Alfetta o Giulietta e avere lo stile di una fastback.

Vedremo dunque che novità ci saranno nei prossimi mesi a proposito della futura gamma della casa automobilistica del biscione che proverà ad essere una delle protagoniste nel segmento premium del settore auto a livello globale.