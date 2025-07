Alfa Romeo Stelvio e Giulia senza ordini: Cassino chiude fino a settembre

La produzione dello stabilimento Stellantis di Cassino si ferma ancora. Stop fino a settembre a causa della mancanza di ordini per Alfa Romeo Stelvio e Giulia e anche per Maserati Grecale. Le linee di Lastratura e Verniciatura dello stabilimento di Cassino si sono fermate mercoledì 23 luglio, mentre l’area Montaggio resterà attiva fino a giovedì 24. Da venerdì 25 luglio, l’intero impianto entrerà in ferie con una settimana d’anticipo rispetto alla chiusura estiva precedentemente fissata per il 4 agosto. Secondo le informazioni diffuse dalle organizzazioni sindacali, il rientro previsto per il 18 agosto potrebbe slittare a settembre, anche se Stellantis non ha ancora diramato una comunicazione ufficiale.

Cassino stop alla produzione fino a settembre mancano gli ordini per Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Il motivo dello stop è legato alla persistente carenza di ordini per i modelli Alfa Romeo Stelvio e Giulia e anche Maserati Grecale (inclusa la versione elettrica), tutti assemblati su una sola linea. Nei primi sei mesi del 2025 sono state prodotte appena 10.500 auto, con un calo del 34% rispetto all’anno precedente. La fabbrica è rimasta inattiva per metà dei giorni lavorativi dell’anno, operando solo una settimana nell’ultimo mese a causa di prolungati fermi produttivi. Dunque si conferma il periodo di crisi di Cassino che a livello produttivo in questo 2025 sta davvero toccando il fondo. Purtroppo le cose non sembrano poter migliorare nei prossimi mesi a causa del rinvio nel lancio delle nuove generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia che come vi abbiamo scritto in altre occasioni molto probabilmente non saranno prodotte prima di metà 2028.

Dunque una situazione difficile per Cassino che potrebbe a questo punto anche peggiorare il prossimo anno con la speranza che le nuove vetture possano anticipare i tempi e arrivare almeno nel 2027.