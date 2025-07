Batterie per auto elettriche più longeve con nanotubi di carbonio: cosa dice la ricerca coreana

Un team di scienziati sudcoreani ha compiuto un importante passo avanti nella corsa per migliorare le prestazioni e la durata delle batterie per veicoli elettrici. Secondo una recente ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica ACS Nano, gli studiosi della Pohang University of Science and Technology hanno individuato un metodo innovativo per aumentare la densità energetica e la resistenza all’usura delle batterie agli ioni di litio.

Nessun trucco, si tratta (banalmente) di scienza. L’applicazione di nanotubi di carbonio a parete multipla sulla superficie degli elettrodi risulterebbe determinante. Questa tecnologia, spiegano i ricercatori, riduce in modo significativo la formazione di microfratture nei materiali interni della batteria, una delle principali cause del suo degrado nel tempo.

I test condotti hanno mostrato risultati promettenti. Dopo 1.000 cicli di carica e scarica, le batterie trattate hanno mantenuto circa il 78% della loro capacità originaria. Un valore nettamente superiore rispetto agli standard attuali. Questa innovazione può inoltre essere integrata facilmente nei processi di produzione esistenti, rendendola immediatamente applicabile su larga scala.

Il professor Kyu-Young Park, a capo del progetto, ha dichiarato che questo approccio rappresenta un cambiamento radicale rispetto alle strategie convenzionali. Oltre al settore delle batterie secondarie, la tecnologia potrebbe avere applicazioni trasversali in settori industriali dove la resistenza e la durabilità dei materiali sono essenziali.

Le batterie dei veicoli elettrici, come sappiamo, tendono a deteriorarsi a causa dell’espansione e contrazione ciclica dei materiali interni, causata dai processi di ricarica. Col tempo, ciò porta alla comparsa di crepe e alla perdita di efficienza energetica, riducendo l’autonomia e la vita utile dei veicoli.

Oltre a questa scoperta coreana, diversi studi recenti indicano che le tecnologie delle batterie per auto elettriche stanno avanzando rapidamente. Queste, dunque, non solo potrebbero durare molto più a lungo, ma i costi di sostituzione si stanno abbassando, rendendo i veicoli elettrici più accessibili e sostenibili. Queste scoperte, talvolta cruciuali, rappresentano un tassello fondamentale nella transizione verso un futuro a basse emissioni.