Stellantis richiama oltre 121.000 Jeep Grand Cherokee

Stellantis ha avviato un richiamo che coinvolge circa 121.398 veicoli dei modelli Jeep Grand Cherokee (codice WL74) e Grand Cherokee L (codice WL75), prodotti tra il 2023 e il 2024. La campagna è stata decisa a causa di un’anomalia rilevata nei poggiatesta della seconda fila di sedili.

In particolare, il sistema interno di bloccaggio potrebbe non garantire un fissaggio stabile in posizione verticale, compromettendo così gli standard di sicurezza. Questo difetto rappresenta una non conformità alla normativa federale statunitense FMVSS n. 202a, che disciplina i requisiti relativi ai poggiatesta nei veicoli a motore. La casa automobilistica provvederà gratuitamente alla riparazione o sostituzione del componente difettoso presso la rete autorizzata, al fine di assicurare la protezione degli occupanti in caso di urto.

Il recente richiamo avviato da Stellantis interessa diversi modelli della Jeep Grand Cherokee prodotti tra il 2023 e il 2024.

Tra i veicoli coinvolti figura anche la versione Summit Reserve del 2024 della Jeep Grand Cherokee L. In totale, sono circa 78.157 le unità della Jeep Grand Cherokee (WL74) interessate, realizzate in un arco temporale compreso tra il 16 maggio 2023 e il 2 maggio 2024. A queste si aggiungono altre 43.241 unità del modello Jeep Grand Cherokee L (WL75), assemblate tra il 16 maggio 2023 e il 30 gennaio 2024. Il provvedimento nasce a seguito della scoperta di un difetto nei poggiatesta della seconda fila, che potrebbe compromettere la sicurezza degli occupanti in caso di collisione.

I periodi di produzione interessati sono stati identificati utilizzando i registri di produzione dei veicoli e dei fornitori. I veicoli costruiti al di fuori di questi periodi, o quelli dotati di poggiatesta che non presentano la condizione di interferenza, non sono inclusi nel richiamo. Se necessario, i concessionari ispezioneranno e sostituiranno entrambi i poggiatesta dei sedili della seconda fila, senza costi aggiuntivi. Le lettere di notifica al proprietario dovrebbero essere spedite il 5 settembre 2025. I proprietari possono contattare il servizio clienti di Stellantis.