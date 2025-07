Cupra, le nuove proposte che il brand presenterà a settembre

Cupra si prepara a lasciare il segno all’IAA Mobility 2025 di Monaco, confermandosi uno dei marchi più dinamici del Gruppo Volkswagen. In occasione della kermesse tedesca, il brand spagnolo svelerà una serie di novità per il suo percorso verso l’elettrificazione e l’innovazione stilistica.

Advertisement

L’evento più atteso è senza dubbio fissato per il 7 settembre, durante il Volkswagen Group Media Event, quando Cupra mostrerà per la prima volta al pubblico la versione pre-produzione camuffata della Raval, la compatta elettrica sportiva che entrerà in produzione nel 2026.

Advertisement

Questa vettura rappresenta molto più di un semplice nuovo modello per il brand. Sarà infatti la prima compatta elettrica del Gruppo Volkswagen basata sulla nuova piattaforma MEB Entry, che farà da base anche alla futura Volkswagen ID.2. Un modello che punta a democratizzare la mobilità elettrica, combinando un design aggressivo con tecnologia all’avanguardia. Le sorprese non finiscono qui.

L’8 settembre, nella suggestiva cornice dell’Open Space allestito per l’IAA, Cupra svelerà un’inedita concept car, un prototipo che anticipa il linguaggio di design del marchio per i prossimi anni. Secondo quanto dichiarato dalla Casa, questa show car rappresenta una “fusione tra uomo e macchina”, un manifesto stilistico che, pur restando probabilmente un esercizio di stile, anticiperà diverse soluzioni tecniche ed estetiche delle future Cupra.

All’interno della manifestazione bavarese debuttano anche le nuove Tribe Edition di Cupra Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar. Queste edizioni speciali si distinguono per dettagli esclusivi e sono disponibili con diverse motorizzazioni, contribuendo ad arricchire l’offerta del brand. Accanto a loro, trovano spazio le già note Cupra Tavascan e Born nella cosiddetta “Electric World Area”, dedicata alla mobilità a zero emissioni.

Advertisement

Infine, nel cuore pulsante di Monaco, il Cupra City Garage ospiterà la Tavascan e la Terramar Tribe Edition, offrendo ai visitatori un’immersione completa nell’universo del marchio, tra design d’avanguardia, prestazioni e visione elettrica del futuro.