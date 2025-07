Non c’è niente di più straziante di una Corvette degli anni ’60 dimenticata per oltre quarant’anni

Alcune storie sembrano proprio uscite da un film. Una di queste è quella della Chevrolet Corvette C2 Stingray Convertible del 1967, rimasta sigillata per oltre quattro decenni in un garage polveroso. Questa americana leggendaria è di quelle auto che si possono vedere in una pellicola d’altri tempi, probabilmente con una star di Hollywood al volante.

Ciò che rende questo esemplare ancora più straordinario è il fatto che abbia avuto un unico proprietario, Dennis Stec, che l’ha custodita gelosamente dal 1966. Stec acquistò la Corvette nuova di zecca presso il concessionario South East Chevrolet, scegliendo una raffinata livrea Lyndale Blue, interni verde acqua e una capote bianca. Aggiunse una serie di optional oggi ambitissimi: trasmissione manuale a quattro rapporti, radio AM/FM, assale Positraction, e un potente V8 350 Turbofire, per un totale d’acquisto di 4.978,95 dollari dell’epoca, una cifra che potrebbe corrispondere ai 50mila dollari odierni.

Negli anni Ottanta, notando l’aumento del valore delle Corvette d’epoca, Stec decise di parcheggiarla definitivamente nel suo garage per conservarne l’integrità. Solo a giugno 2025 l’auto ha potuto vedere quelle che sarebbero state le sue nuove “luci della ribalta”. Dopo la recente scomparsa del proprietario, i figli Brett e Jason hanno cercato un nuovo custode per questo vero cimelio di famiglia.

La svolta arriva quando Jeff Makovich, collezionista di auto rare e frequentatore di raduni, incontra Brett durante un salone locale. Dopo una conversazione ispirata dalla passione condivisa per le Corvette, Makovich visita l’auto il giorno dopo e presenta l’offerta vincente. Nasce così una nuova vita per una vettura iconica, sopravvissuta alle intemperie del tempo.

Attualmente, l’estetica della Corvette è stata restaurata con cura, rispettando i materiali e la patina originale. I prossimi interventi riguarderanno la meccanica, per riportarla finalmente in strada, dove merita di rombare ancora una volta.

Questa Stingray del ’67 è un raro esempio di originalità conservata, un’auto che porta i segni del tempo non come difetti, ma come testimonianze di una lunga storia autentica. Oggi un modello in condizioni perfette, ma soprattutto originale quasi nella sua totalità arriva anche a superare i 140mila dollari.