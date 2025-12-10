BYD, il gigante cinese lancia l’iniziativa “Zero Difetti”

Quando un’azienda raggiunge un traguardo mostruoso come superare 113 GWh di produzione di batterie nei primi tre trimestri del 2025, ci si aspetterebbe solo una marea di celebrazioni. Ma per BYD, il gigante cinese che sta riscrivendo le gerarchie dell’automotive globale, non c’è tempo per festeggiare. Invece, l’azienda ha raddoppiato gli sforzi lanciando internamente un’ambiziosa iniziativa “Zero Difetti” focalizzata sulla qualità delle batterie.

Advertisement

BYD vuole infatti eliminare i difetti di fabbricazione in ogni fase del ciclo di vita della batteria, dalla linea di produzione fino all’utente finale. Questo piano di qualità maniacale, riportato da Car News China, arriva in un momento cruciale in cui BYD sta espandendo la sua influenza non solo come costruttore di veicoli elettrici, ma anche come fornitore di batterie per altre case automobilistiche e nel settore dei sistemi di accumulo di energia, posizionandosi come un punto di riferimento internazionale.

Advertisement

Se scommettere contro BYD sembra una pessima idea, è perché i numeri parlano chiaro. Il colosso ha superato Tesla nelle vendite di veicoli elettrici in Cina a giugno e ha ripetuto l’impresa in Europa ad agosto. Aggiungiamo il dato sbalorditivo dei 113,42 GWh di produzione di batterie, quasi il 20% dei quali forniti a clienti esterni, Tesla inclusa, che si trova così a comprare l’arma dal suo stesso rivale, e il quadro è completo.

L’ambizione finale di BYD non è solo battere le vendite di chiunque, ma elevare i propri standard di efficienza operativa e controllo dei processi a pratiche di gestione paragonabili a quelle di Toyota.

Nonostante l’azienda non abbia fornito altri dettagli ufficiali sulle metriche precise del piano “Zero Difetti”, il messaggio inviato al mercato globale è inequivocabile. BYD intende migliorare continuamente, trasformando la sua incredibile capacità produttiva in una qualità inattaccabile. Il gigante cinese non solo riesce a collezionare numeri da capogiro, ma ora pretende anche la perfezione artigianale giapponese.