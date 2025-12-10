Filosa all’UE: “USA più pragmatici, l’Europa deve cambiare subito”

Il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa è tornato a parlare all’Europa in occasione dell’assemblea Anfia chiedendo all’UE di cambiare subito e di prendere ispirazione dal pragmatismo dimostrato dagli Stati Uniti. Il numero uno di Stellantis ha ricordato la recente decisione di Trump di rivedere le normative su consumi ed emissioni evidenziando i due differenti approcci tra USA e Europa.

Advertisement

Stellantis: il CEO Filosa elogia il pragmatismo americano e chiede all’Europa di cambiare in fretta

«Negli Stati Uniti si sta adottando un’impostazione più pragmatica e favorevole agli investimenti, mentre nell’Unione europea il contesto rimane articolato e richiede un aggiornamento della normativa sulle emissioni che rispecchi maggiormente le dinamiche di mercato» ha dichiarato Filosa durante l’assemblea dell’Anfia.

«Osserviamo come un’impostazione pragmatica verso il settore industriale negli Stati Uniti generi nuovi investimenti e sviluppo locale», ha proseguito, ricordando che l’amministrazione Trump interviene sui dazi «per assicurare che la produzione industriale resti sul territorio. La presenza di numerosi impianti produttivi negli Stati Uniti rappresenta per noi un fattore competitivo».

Advertisement

Filosa ha quindi evidenziato che «attraverso i dazi si tutelano gli investimenti interni, che si concretizzano soltanto se gli operatori intravedono prospettive di crescita; per questo si sta mettendo mano alla regolamentazione, incluse le norme sulla Co2»: le nuove disposizioni «indicano chiaramente a noi e ai nostri concorrenti la volontà di riallineare il quadro regolatorio alle condizioni reali del mercato e di restituire al consumatore americano la piena libertà di scelta».

«Da un lato emerge il pragmatismo americano, che sostiene la crescita industriale e gli investimenti, delineando una prospettiva di sviluppo», mentre «dall’altro lato l’Ue si trova in uno scenario molto più articolato», ha osservato Filosa, auspicando che si arrivi «a concludere il confronto strategico con la Commissione per rivedere le norme sulle emissioni, così da adottare un’impostazione più flessibile e coerente con il mercato, fondata su accessibilità e neutralità tecnologica».

Advertisement

Ha quindi evidenziato che «operiamo in tutte le principali macro-regioni trovandoci davanti a un bivio su come bilanciare tre elementi: la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’impatto ambientale, la dimensione sociale legata alla capacità di mantenere occupazione, filiera, impianti e fornitori, e infine la possibilità per il cliente di accedere al prodotto. Alcune regolamentazioni comportano costi rilevanti e l’accessibilità del prodotto finale si sta riducendo».