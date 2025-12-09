Smart, la prima berlina arriverà anche in Europa nel 2026

I nostalgici della Smart ForTwo, potete mettervi anche l’anima in pace. Il marchio, un tempo leader incontrastato delle city car compatte, ha completato la sua metamorfosi in produttore di SUV elettrici, basti pensare a #1, #3 e #5, con un balzo logistico notevole, e ha presentato la sua prima berlina in assoluto. Ecco dunque la Smart #6.

Questo modello non solo rompe con la filosofia di Smart, ma la distrugge presentando un lato decisamente inedito del brand. Se la mitica Fortwo, fermata lo scorso anno, era il simbolo della miniaturizzazione urbana, la #6 è il suo esatto contrario. Sfiora i 5 metri, misurando ben 4,90 metri di lunghezza e 1,92 metri di larghezza.

L’attuale debutto è riservato al solo mercato cinese, ma la Smart #6 è attesa in Europa nel 2026. La berlina adotta il nuovo linguaggio stilistico del marchio, caratterizzato da fari anteriori e posteriori collegati da una fascia nera incassata nei paraurti.

Sul lato tecnico, la propulsione della versione cinese è un sistema ibrido plug-in, una mossa che certifica la distanza dalla direzione elettrica talvolta “forzata” di molti brand, dalla Cina all’Europa. La #6 condivide componenti con la #5 e monta un motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri abbinato a un motore elettrico. Questa combinazione eroga una potenza totale impressionante di 435 cavalli e promette un’autonomia combinata (ciclo CLTC) di oltre 1.800 chilometri. L’autonomia in modalità completamente elettrica è comunque notevole, raggiungendo i 285 chilometri (sempre sul ciclo CLTC).

La buona notizia per il Vecchio Continente, come anticipato, è che la Smart #6 arriverà da noi nel 2026. L’ipotesi iniziale prevedeva una versione esclusivamente completamente elettrica, ma data la recente inversione di tendenza dell’Europa riguardo all’eliminazione graduale dei motori a combustione interna, non è affatto escluso che anche la potente e versatile versione ibrida plug-in possa sbarcare nel nostro listino.