Ferrari Purosangue Mansory arruolata nella Polizia di Dubai: ogni fuga è inutile

Non sembra proprio il caso di organizzare una bella “corsetta” sulle autostrade di Dubai. Potrette incontrare una concorrenza davvero temibile, oltre che davvero salata se state davvero esagerando. La Polizia di Dubai, infatti, ha appena arruolato l’ultima aggiunta alla sua collezione di supercar da capogiro in servizio, una Ferrari Purosangue, immediatamente dotata dell’aggressivo kit di elaborazione del famoso tuner tedesco Mansory.

Advertisement

Questa, quindi, non è una Purosangue qualunque. Si tratta della versione Pugnator unica di Mansory, sfoggiata in tutta la sua gloria con la tipica livrea bianca e verde di fronte alle Emirates Towers. Il tuner tedesco ha esultato su Instagram con un laconico, ma eloquente, “L’abbiamo fatto di nuovo”, confermando che si tratta della terza vettura Mansory ad aggiungersi alla Flotta di Dubai.

Sotto il cofano, l’unico SUV di Maranello, ovviamente, non scherza. Il motore V12 da 6,5 litri eroga la bellezza di 755 CV. Grazie al kit in fibra di carbonio su misura, che include paraurti sportivo, alettone posteriore e cerchi forgiati FC.5, l’auto è pronta a inseguire anche gli appassionati (rei) più veloci, quelli che forse la Purosangue la tengono già nelle loro collezioni private.

Advertisement

La Polizia di Dubai possiede già quella che è considerata la flotta di veicoli per il servizio stradale con la potenza più elevata al mondo. E nonostante la nuova Purosangue sia una delle supercar più belle, non detiene il titolo di vettura più potente in dotazione alle forze dell’ordine, che spetta ancora alla McLaren Artura, aggiunta nel 2024. Tuttavia, la Purosangue, grazie alla sua natura più spaziosa, verrà utilizzata in modo simile all’Urus e al Cybertruck già in dotazione, un tris di veicoli lussuosi e potenti che rendono la Polizia di Dubai un’istituzione decisamente da non sfidare. La legge sulla strada va dunque rispettata, anche perché i poliziotti possono arrivare a velocità folle.