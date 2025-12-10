Ritrovamento in Giappone: una marea di Nissan Skyline GT-R

Immaginate di arrivare in Giappone, la patria di moltissime auto sportive leggendarie, e di imbattervi nel luogo sacro che da appassionati non potreste trovare più estasiante. Ma andiamo alla storia di un fortunatissimo appassionato ritrovatosi in un campo di… Skyline. Niente distese di grano, niente risaie, niente girasoli: una maestosa distesa di leggende giapponesi.

È quanto successo a Randy Schmidt, un vero fanatico di JDM e modelli come la Toyota MR2 e, ovviamente, la Nissan Skyline. La sua reazione nel video pubblicato sui suoi social media è stata semplicemente: “Mi sono imbattuto nel paradiso di Skyline”.

Il filmato, girato ormai nel 2023, mostra una panoramica impressionante. Un deposito ordinato, ricolmo di Nissan Skyline GT-R parcheggiate. La cosa più incredibile è che, nonostante l’enorme numero, sembrano essere tutte mantenute in ottime condizioni.

La Nissan Skyline GT-R, a partire dalla generazione R32 del 1989, con il leggendario motore RB26 biturbo a sei cilindri in linea e la trazione integrale, è considerata una vera leggenda. La serie è proseguita con la R33, dal 1995 al 1998, e la celeberrima R34, dal 1999 al 2002, che molti puristi considerano la generazione definitiva e che include versioni speciali come la GT-R Nismo Z-tune.

Queste auto sono ricercatissime a livello mondiale e il loro valore continua a salire in modo esponenziale. Possiamo solo fare ipotesi sul motivo per cui un numero così massiccio di esemplari sia conservato in un unico luogo in Giappone. È improbabile che siano state semplicemente abbandonate, vista la loro condizione.

Invece, è molto più probabile che il deposito funga da magazzino per pezzi di ricambio o sia destinato a una potenziale vendita a lotti per un collezionista particolarmente fortunato e, soprattutto, facoltoso. Quel che è certo, a vedere le immagini delle Skyline, è che il valore potenziale di questo tesoro giapponese si conta in milioni di euro.