Suzuki, ecco cosa bolle in pentola per il 2026

Il 2026 sarà un anno importante per Suzuki, soprattutto sul fronte dell’elettrificazione. Il protagonista assoluto sarà il nuovo Suzuki e Vitara, primo modello 100% elettrico del marchio. Deriva direttamente dal concept eVX e nasce su una piattaforma completamente inedita, la Heartect-e, progettata appositamente per veicoli elettrici.

Suzuki: i modelli in arrivo nel 2026

Il nuovo e Vitara si presenterà come un SUV compatto ma dal carattere deciso, con una lunghezza di circa 4,28 metri, una larghezza di 1,80 metri e un’altezza di 1,64 metri. Il design sarà improntato a uno stile robusto, con protezioni in plastica nera sui passaruota e lungo le fiancate, carreggiate evidenti e cerchi di grandi dimensioni che ne rafforzano l’aspetto grintoso. Anche l’abitacolo seguirà questa filosofia, con un’impostazione moderna e una plancia dominata da due grandi schermi digitali affiancati.

Sotto il profilo tecnico, la gamma dell’e Vitara prevederà più livelli di potenza. Le versioni d’ingresso offriranno 144 cavalli con 189 Nm di coppia e trazione anteriore. Salendo di livello si arriverà a 174 cavalli, sempre con trazione anteriore e la stessa coppia massima. Al vertice ci sarà invece una variante da 184 cavalli con 300 Nm e trazione integrale. Le batterie saranno di tipo LFP, con capacità da 49 e 61 kWh.

Per le versioni a trazione integrale Suzuki ha sviluppato il sistema AllGrip-e, che abbina due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore. È presente anche una modalità Trail pensata per i fondi a bassa aderenza, che gestisce in modo mirato la ripartizione della coppia per limitare lo slittamento delle ruote. Il modello ha già ricevuto in Giappone un importante riconoscimento, conquistando il premio speciale come Auto dell’Anno 2026 assegnato dal RJC.

Al momento Suzuki non ha comunicato ufficialmente l’arrivo di altri modelli completamente nuovi per il 2026, ma sono previste evoluzioni significative per due pilastri della gamma europea. Suzuki Vitara e S-Cross, tra i best seller del marchio, verranno proposti esclusivamente con la motorizzazione 1.4 Boosterjet Hybrid da 110 cavalli, abbinata al sistema mild hybrid a 48 volt SHVS da 12 kW.

La Suzuki Vitara Hybrid farà registrare un consumo medio di 5,3 litri per 100 km nel ciclo WLTP, con emissioni di CO2 pari a 119 g/km. La S-Cross Hybrid si attesterà invece su 5,4 litri per 100 km e 121 g/km di CO2. Entrambi i modelli continueranno a essere disponibili con cambio manuale o automatico e con trazione anteriore oppure integrale AllGrip, mantenendo così una forte versatilità d’uso per i diversi mercati.