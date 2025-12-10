Mercedes Classe S, il restyling porta avanti l’ossessione stellare

Sono trascorsi appena cinque anni dal lancio dell’attuale generazione Mercedes Classe S, ma nell’arena del lusso, dove la concorrenza, soprattutto la BMW Serie 7, non scherza, è già tempo di restyling di metà ciclo. E l’ammiraglia di Stoccarda si presenta in una veste a dir poco inaspettata, ovvero in quella di “robotaxi”.

Advertisement

La Classe S aggiornata debutta tra le foto dei paparazzi con un LiDAR montato sul tetto, frutto della collaborazione con Momenta per implementare un sistema di guida autonoma certificato di Livello 4, sistema che verrà testato ad Abu Dhabi. I modelli destinati ai clienti, però, rinunceranno a quella goffa sporgenza sul tetto.

Advertisement

Il vero restyling, pur mantenendo modifiche estetiche modeste, si concentrerà sui dettagli e sulla tecnologia. Ci aspettano fari anteriori ridisegnati con un vistoso motivo a stelle e, seguendo la recente tendenza di Mercedes, che (forse) sta esagerando con la simbologia, è probabile che anche i fanali posteriori incorporino il logo Mercedes con un numero non ben precisato di stelle.

L’interno, criticato aspramente al debutto nel 2020, non farà marcia indietro sull’assenza di pulsanti fisici. Il capo progettista Gorden Wagener è stato chiaro: gli schermi XXL sono una necessità, sostenendo che se vuoi guardare un film e cose del genere, “hai bisogno di schermi grandi”. La Classe S, probabilmente, abbraccerà per l’abitacolo il design della EQS, spostando tutti i display sotto un unico pannello di vetro, dicendo addio ai comandi tradizionali.

La buona notizia per i puristi è che il motore V8 biturbo rimarrà, nonostante le normative sulle emissioni. Ma c’è altro di interessante riguardante il futuro: Mercedes ha confermato che la prossima generazione, quella prevista per il 2029/2030, fonderà la Classe S con la EQS. La EQS, se vi eravate lasciati sfuggire questa informazione, verrà abbandonata dopo una sola generazione. La futura Classe S elettrica (o termica, si spera) abbandonerà la sua silhouette ultra-aerodinamica per adottare uno stile più tradizionale, prendendo ispirazione dal concept Vision Iconic e adottando una griglia dal sapore retrò.