Batterie auto elettriche, i numeri impietosi del duopolio cinese

Il primo semestre del 2025 ha confermato il boom del mercato delle batterie per veicoli elettrici in Cina. Secondo i dati diffusi dalla China Automotive Battery Innovation Alliance (CABIA), il volume cumulativo di batterie installate ha raggiunto quota 299,6 GWh, segnando un’espansione annua del 47,3%. Un incremento che riflette la crescente domanda di veicoli elettrici e l’intensificazione della produzione da parte dei principali operatori del settore.

CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) ha mantenuto la vetta del mercato, ricordiamolo, il più vivace e grande al momento, a proposito di batterie e veicoli elettrici, al mondo, installando 128,6 GWh e detenendo il 43,05% della quota totale. Tuttavia, questo rappresenta un calo di 3,33 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

BYD, il secondo attore più rilevante, ha registrato 70,37 GWh e una quota del 23,55%, anche in questo caso in leggera flessione (-1,55 punti percentuali). Insieme, CATL e BYD coprono ancora oltre i due terzi del mercato (66,6%), ma la tendenza generale (anche se molto lentamente) va verso una maggiore frammentazione e diversificazione dell’industria.

Secondo quanto riportato da CNAutoNews, anche se i dieci principali produttori continuano a dominare il mercato, la loro incidenza complessiva è in calo. A giugno, le top 10 aziende detenevano il 94,2% del totale installato, con una diminuzione di 1,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Nei primi sei mesi dell’anno, la quota scende ulteriormente al 93,6%, in calo di 2,5 punti. Questo scenario segnala l’ascesa (timida, per carità) di nuovi player e produttori specializzati, capaci di ritagliarsi piccoli spazi competitivi.

Nonostante CATL resti leader indiscusso nelle batterie NCM e mantenga una forte presenza anche nelle LFP, segmento in cui BYD eccelle, numerosi costruttori stanno strategicamente cercando di ridurre la dipendenza dai due giganti.

Motivazioni economiche e logistiche spingono certamente verso un’offerta più pluralistica, quindi con un più ampio ventaglio di scelte di produttori all’interno del mercato delle batterie per veicoli elettrici. Resta comunque davvero molto faticoso inserirsi con successo all’interno del mercato cinese e, soprattutto, a scalfire il duopolio dei due colossi hi-tech.