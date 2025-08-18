BMW Serie 8 Gran Coupé, l’edizione finale: tutti i dettagli su aspetto, dotazioni, uscita e prezzo

La prestigiosa BMW Serie 8 Gran Coupé si prepara a salutare il mercato, ma il brand bavarese ha deciso di non concludere in silenzio la carriera della sua gran turismo di lusso. Per rendere omaggio a uno dei modelli più iconici della propria gamma, la Casa di Monaco presenta la BMW M850i Edition M Heritage, una versione celebrativa a tiratura limitata di sole 500 unità.

Advertisement

Il debutto ufficiale è arrivato in grande stile alla Monterey Car Week in California, evento simbolo dell’automobilismo d’élite. Questa serie esclusiva sarà proposta unicamente nella configurazione BMW M850i xDrive Gran Coupé, con un look che richiama direttamente la leggendaria Serie 8 E31 degli anni Novanta.

Advertisement

Gli appassionati potranno scegliere tra cinque tonalità storiche firmate BMW Individual: Rosso Brillante, Blu Mauritius metallizzato, Nero Cosmo metallizzato, Verde Oxford metallizzato e Viola Daytona metallizzato. Ogni colore è abbinato al tetto in fibra di carbonio M con le inconfondibili strisce tricolore M.

A livello estetico, spiccano i cerchi da 20 pollici a doppie razze Orbit Grey Style 895M, gommati con pneumatici estivi ad alte prestazioni. Il pacchetto M Sport Professional è incluso di serie e comprende freni potenziati con pinze nere, gruppi ottici M Shadowline e finiture esterne Extended Shadowline per un look ancora più aggressivo.

All’interno, l’atmosfera sportiva si unisce all’artigianalità: i sedili M Sport sono rivestiti in pelle Merino BMW Individual e Alcantara con motivo a rombi, impreziositi da cuciture tricolore M che si estendono anche a cinture e pannelli porta. Dettagli esclusivi come i badge M nei poggiatesta, i battitacco personalizzati e la targhetta “1/500” sottolineano la rarità del modello. La console centrale è dominata da inserti in fibra di carbonio opaca, leva del cambio in vetro e controller iDrive, creando un mix di lusso e sportività.

Advertisement

La dotazione di questa Serie 8 è full optional, con impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround e pacchetto Driving Assistance Professional inclusi senza costi aggiuntivi. L’unica scelta lasciata al cliente, appunto, resta il colore della carrozzeria.

Sotto il cofano, la meccanica resta invariata. Abbiamo il motore V8 4.4 litri TwinPower Turbo sprigiona 523 CV e 750 Nm, gestiti dal cambio automatico Steptronic a 8 rapporti e dalla trazione integrale xDrive. Le prestazioni sono da vera sportiva con 0-100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima autolimitata a 250 km/h.

Il prezzo parte da 130.400 dollari (oltre 110mila euro), con produzione fissata per novembre 2025 e prime consegne nel primo trimestre del 2026. Non si sa quando potrà questa esclusiva Edition potrà debuttare anche in Europa. BMW, in questa occasione, non solo saluta la Serie 8, ma offre agli appassionati un’ultima occasione per possedere una delle gran turismo più affascinanti e potenti della sua storia.