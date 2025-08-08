BMW M elettriche: la denominazione dei prossimi modelli non seguirà la tendenza

Il conto alla rovescia è quasi finito, il prossimo mese segnerà l’inizio ufficiale dell’era Neue Klasse di BMW con il debutto della nuova iX3, SUV 100% elettrico dal design audace e dalle tecnologie di nuova generazione. Questo modello rappresenta il primo passo di una rivoluzione stilistica e tecnica che influenzerà l’intera gamma del marchio, incluse le versioni più sportive.

La buona notizia per i puristi, tra le poche per la verità, è che i nomi iconici delle versioni M resteranno intatti. Secondo un’indiscrezione diffusa sul forum specializzato Bimmer Post dall’utente “ynguldyn”, noto per le anticipazioni affidabili sul brand bavarese, BMW non aggiungerà la lettera “i” davanti ai modelli M ad alte prestazioni.

Così, la versione sportiva della nuova iX3 continuerà a chiamarsi X3 M e non “iX3 M”. Al contrario, le varianti M Performance manterranno la “i” nelle targhette, come nel caso della iX3 M60 xDrive. Tale strategia, inoltre, è stata confermata a Motor1 da una fonte interna BMW.

La produzione dei modelli M elettrici non inizierà prima del 2027, mentre la iX3 standard farà il suo debutto ufficiale il prossimo mese a Monaco e arriverà negli Stati Uniti all’inizio del 2026.

La scelta di mantenere separati i marchi “i” e “M” non è casuale. Già nel 2023, Frank van Meel, capo della divisione BMW M, aveva dichiarato a Top Gear: “Non useremmo mai una ‘i’ su una M, anche se fosse elettrica”. Lo stesso anno BMW aveva registrato il marchio “iM3”, ma, stando alle dichiarazioni ufficiali, quella sigla probabilmente non verrà mai utilizzata.

BMW ha recentemente ribadito che i propulsori sei cilindri in linea e V8 delle versioni M resteranno in produzione ancora a lungo. Grazie agli aggiornamenti per conformarsi alle più severe normative Euro 7, questi motori continueranno ad equipaggiare le sportive della casa di Monaco anche in futuro, affiancando le varianti elettriche ad alte prestazioni. BMW, con il nuovo SUV elettrico, è giunta a una nuova era, ma lo fa senza tradire l’anima delle sue vetture M e senza toccare il nome.