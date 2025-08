Anche MINI ha delle novità inaspettate da mostrare al Salone di Monaco

Il Salone Internazionale dell’Automobile di Monaco di Baviera, in programma per il prossimo mese, si preannuncia come un palcoscenico fondamentale per il futuro del BMW Group.

Advertisement

La casa tedesca è pronta a svelare una serie di modelli chiave, con l’attesissima BMW iX3 di nuova generazione come fiore all’occhiello dell’evento. A completare il quadro, MINI presenterà due concept car inediti ad alte prestazioni targati JCW (John Cooper Works), promettendo emozioni forti per gli appassionati del motorsport.

Advertisement

Al momento, MINI ha rilasciato poche informazioni ufficiali, ma ha confermato che i due prototipi faranno il loro debutto mondiale con una presentazione coinvolgente e scenografica. I concept sono stati descritti come una “chiara espressione dell’anima sportiva del marchio”, sottolineando come la passione per la pista sia ancora oggi un elemento centrale del suo DNA. Però, neanche a dirlo, i riflettori saranno tutti puntati sulla nuova BMW iX3, che segnerà l’inizio della seconda generazione della Neue Klasse.

Il SUV elettrico sarà caratterizzato da un linguaggio stilistico audace e da una meccanica completamente rivista. Il modello sfrutterà batterie con nuove celle cilindriche, capaci di offrire una densità energetica superiore del 20% rispetto agli attuali moduli prismatici. Grazie a questi aggiornamenti, la versione iX3 50 xDrive potrà contare su un’autonomia di circa 400 miglia secondo ciclo EPA (fino a 900 km CLTC), oltre a supportare la ricarica ultra-rapida fino a 400 kW in corrente continua, che permette di recuperare oltre 350 km in appena 10 minuti.

Tra le novità tecniche spiccano anche motori elettrici più efficienti, il nuovo sistema operativo Panoramic iDrive e un’avanzata suite di assistenza alla guida basata sull’intelligenza artificiale.

Advertisement

Per celebrare il legame tra passato e futuro, BMW Classic esporrà anche una BMW 1500 del 1961, prima vettura della storica gamma Neue Klasse. L’evento ospiterà inoltre le ultime proposte a zero emissioni, come i4, i5, i7, iX e la nuova M5 Touring plug-in hybrid.

Infine, anche il brand BMW Motorrad sarà della partita, con i futuristici scooter CE 02 e CE 04, oltre al concept Vision CE, pensato per ridefinire la mobilità urbana elettrica con uno sguardo proiettato nel domani.