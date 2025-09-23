BMW, SUV e crossover non sono tutto: la Casa bavarese ha molto da fare per berline e wagon

Nei prossimi due anni BMW vivrà certamente una delle fasi più frenetiche della sua storia recente, con un calendario fitto di debutti. Si è già parlato dei 40 nuovi modelli o aggiornamenti entro la fine del 2027. Una parte di queste novità, però, arriverà da MINI e Rolls-Royce, ma la maggioranza sfoggerà l’elica bianco-azzurra.

Nonostante il ruolo centrale della Neue Klasse, inaugurata dalla nuova iX3, la berlina tradizionale (in quanto tipologia di veicolo) resta un pilastro per il marchio, simbolo di eleganza sportiva e cuore pulsante della sua identità. Oliver Heilmer, ex capo del design MINI e oggi responsabile dei modelli compatti, medi e delle versioni M, ha confermato che BMW non ha intenzione di abbandonare i clienti più fedeli. La formula a tre volumi resterà centrale. E meno male.

A dimostrarlo saranno due importanti novità nel 2026: la nuova i3 elettrica (codice NA0), prima berlina della Neue Klasse, e la rinnovata Serie 3 G50, che continuerà a proporre motori termici e ibridi plug-in. Quest’ultima conserverà proporzioni simili, ma con un frontale più allungato per ospitare anche i sei cilindri in linea destinati a versioni come M350 e M3, sebbene senza un’ulteriore declinazione diesel M Performance.

Parallelamente, la gamma presenterà diversi restyling (LCI). La Serie 7 riceverà un rinnovamento estetico e tecnologico già nel 2025, mentre la Serie 5 dovrà attendere la fine del 2027. Heilmer ha anche spiegato che la casa bavarese osserva con attenzione i gusti dei mercati globali, pronta a sperimentare con nuove proporzioni. Ad esempio, le (quasi dimenticate) station wagon, sempre più richieste anche negli Stati Uniti, un fenomeno che potrebbe aprire la strada a varianti oltre la già confermata M5 Touring.

Le indiscrezioni parlano anche di una futura i1 compatta elettrica a cinque porte e di una i2 berlina a zero emissioni, previste entro la fine del decennio. Non mancano, però, le rinunce sul fronte più emozionante, almeno per molti appassionati. La Z4 roadster e l’intera gamma Serie 8 escono di scena, segnalando una razionalizzazione della line-up. Allo stesso tempo, la gamma “X” crescerà con modelli come iX4, iX6 e iX7, insieme a una futura iX5 disponibile persino in versione a idrogeno. E la tanto sognata supercar erede della M1? Solo un desiderio di tanti.