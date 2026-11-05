Hyundai brevetta un sistema intelligente per il portellone a due vie

Hyundai e Kia hanno progettato una sponda per pick-up che si apre elettricamente sia verso il basso sia lateralmente, affidando entrambi i movimenti allo stesso motore. La soluzione emerge dalla documentazione brevettuale statunitense e punta ad automatizzare anche l’accesso laterale al cassone, già proposto su alcuni modelli concorrenti attraverso sistemi ad azionamento manuale.

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Hyundai e Kia studiano una sponda elettrica per pick-up che si apre in due direzioni

Un possibile impiego riguarda il futuro pick-up Hyundai con telaio separato, annunciato per il Nord America entro il 2030. Il collegamento resta però un’ipotesi, dato che il costruttore deve ancora indicare quali modelli utilizzeranno il dispositivo descritto nei documenti.

Il funzionamento prevede un gruppo di trasmissione che può inviare il movimento a due meccanismi diversi. Quando viene selezionata l’apertura tradizionale, il motore agisce sulla cerniera inferiore per abbassare o rialzare l’intera sponda. Per aprire di lato, la stessa unità aziona invece una vite che spinge o tira un braccio collegato alla sezione mobile.

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A scegliere quale percorso attivare provvede una frizione comandata da un secondo motore elettrico. Nel complesso sono quindi presenti due motori, dei quali soltanto uno fornisce la forza necessaria per aprire e chiudere la sponda. L’altro ha il compito di collegarlo al meccanismo richiesto dall’utilizzatore.

Prima di avviare il movimento, la centralina verifica che il veicolo sia fermo e che entrambe le chiusure risultino agganciate. Dopo questi controlli seleziona la trasmissione corretta, libera il blocco interessato e comanda l’apertura. La procedura viene ripetuta per ciascuna delle due modalità, coordinando lo sblocco con l’azionamento del motore.

L’apertura laterale permette di avvicinarsi direttamente al piano di carico, evitando l’ingombro creato dalla sponda abbassata fra la persona e il cassone. Il progetto conserva comunque la possibilità di ribaltare verso il basso l’intero elemento, secondo l’impostazione abituale dei pick-up.

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Hyundai e Kia affiancano così l’automazione a una configurazione già esplorata da Ford, Honda e Ram, introducendo anche una diversa disposizione della cerniera verticale. Nei disegni questa si trova sulla linea che separa le due parti della sponda, anziché sul fianco del cassone come nelle soluzioni Honda e Ram. La sezione che ruota lateralmente si chiude direttamente sulla struttura del veicolo, distinguendosi anche dallo sportello inserito nel pannello posteriore adottato da Ford.