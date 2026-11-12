BMW riscrive la filiera delle batterie: il “chilometro zero” di necessità

BMW ha deciso che le batterie non devono più fare il giro del mondo per arrivare in fabbrica. Il Gruppo di Monaco ha firmato due nuovi contratti per le celle della sesta generazione, quelle che alimenteranno le Neue Klasse: Samsung SDI per l’Europa, LG Energy Solution per gli Stati Uniti.

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La formula è “locale per il locale”. In Europa Samsung SDI si siede al tavolo con CATL ed EVE Energy, che già riforniscono il gruppo. Oltreoceano arriva LG. Le forniture partiranno dagli stabilimenti che i produttori hanno già nelle rispettive regioni, a partire dalla fine degli anni 2020.

Hendrik Lang, responsabile acquisti e qualità delle batterie ad alta tensione, parla di una rete di partner che garantisce una fornitura “resiliente, flessibile e competitiva”. Nicolai Martin, membro del consiglio responsabile degli acquisti, aggiunge che diversificare è parte integrante della strategia e che operare il più possibile a livello locale serve a rafforzare la creazione di valore in Europa e negli Stati Uniti.

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Spostare celle di batteria è una seccatura enorme. Sono componenti pesanti, delicati e costosi da trasportare. BMW lo sa e ammette che localizzare la produzione è un processo estremamente complesso, che senza investimenti importanti e partner affidabili rischia di restare un bel comunicato stampa. Serve anche scegliere il posto giusto, con infrastrutture, politica e regole all’altezza.

Per le Gen6 il gruppo ha già costruito cinque stabilimenti di assemblaggio, tutti a ridosso delle fabbriche di auto: Irlbach-Straßkirchen in Germania, Debrecen in Ungheria, Woodruff negli Stati Uniti, San Luis Potosí in Messico e Shenyang in Cina. Meno chilometri significano meno costi di trasporto, meno emissioni di CO2 e meno esposizione ai blocchi logistici.

La partita si gioca anche sul ciclo di vita. In Baviera il gruppo ha messo in piedi una piccola costellazione di centri di competenza. A Monaco il BCCC studia le tecnologie delle celle del futuro, a Parsdorf il CMCC lavora per produrle con la massima qualità e il minor spreco di risorse. A Salching, con il partner Encory, nascerà il CRCC, dove le materie prime preziose verranno recuperate con un “innovativo concetto di riciclo diretto” e rimesse in circolo.