BMW i3 Touring, il debutto nel 2027: la station wagon può essere cruciale

La BMW i3 Touring si dedica completamente all’Europa, che se la tiene tutta per sé. Non è una consolazione da poco. La prima station wagon elettrica della Serie 3 nascerà a Monaco di Baviera nel luglio 2027, quasi un anno dopo la berlina i3 e sulla stessa linea di produzione. Potrebbe diventare la wagon di riferimento del Continente.

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Al lancio ci saranno le versioni i3 30, i3 40 xDrive e i3 50 xDrive, mentre la i3 M60 Touring dovrà aspettare. Secondo le indiscrezioni, la prima mondiale è prevista in primavera, qualche mese prima dell’avvio della produzione.

I prototipi girano in strada da luglio con camuffature solo su muso e coda. Il motivo è semplice: tutto ciò che sta davanti al montante B arriva dritto dalla berlina. Frontale Neue Klasse, doppio rene, fanali posteriori sottili, e sui muletti di ottobre il pacchetto M Sport. BMW aveva confermato la Touring a marzo, alla presentazione della i3, quando l’allora CEO Oliver Zipse chiuse lo show con la silhouette del tetto lungo.

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Il cantiere sta dietro. Sul prototipo Black Sapphire visto a luglio il tetto scende verso i fanali invece di chiudersi a scatola, e la coda appare più lunga e inclinata di quanto lasciasse intendere il teaser. Una coda che spiove di solito si porta via centimetri di altezza nel vano di carico, ed è quello il dato che conta davvero.

Il precedente? La Serie 3 Touring offre 500 litri, 1.510 con i sedili abbattuti. La i5 Touring replica i 570 e 1.700 litri della Serie 5 a benzina. La berlina i3, invece, si ferma a 420 litri, meno della Serie 3 tradizionale.

Poi c’è il lunotto apribile, vezzo di ogni Serie 3 Touring dalla E46 del 1999. Sui prototipi non c’è traccia di maniglia o pulsante sotto il tergicristallo, e la Serie 5 Touring l’ha già eliminato in nome dell’aerodinamica. Mike Reichelt, responsabile della Neue Klasse, interpellato da Auto Express ha sorriso, annuito e risposto: “Vedremo”. Un po’ poco per dormire sonni tranquilli.

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Per la propulsione, invece, nessuna sorpresa. La i3 40 xDrive porta 82,8 kWh, 369 CV e 520 Nm, con fino a 710 km WLTP. La 50 xDrive sale a 108,7 kWh, 463 CV, 645 Nm e 912 km, con ricarica fino a 400 kW. Entrambe passano dal 10 all’80% in circa 21 minuti. La i3 30 farà da ingresso, probabilmente con un solo motore e una batteria più piccola. Peso e tetto più lungo dovrebbero erodere l’autonomia, quindi niente 912 km sulla Touring.

La M60 arriverà dopo. La iX3 M60 xDrive, sulla stessa piattaforma, eroga 603 CV. Per una M3 Touring elettrica si guarda alla fine del decennio.

La berlina parte da 59.900 euro per la 40 xDrive e da 65.900 per la 50 xDrive. La Touring costerà qualcosa in più. Quanto, e se il lunotto sarà compreso, BMW non lo dice.