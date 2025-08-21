BMW M2, la belva definitiva è omologata per la strada grazie al kit Corse

La BMW M2 è spesso definita l’ultima vera “driving machine” firmata Monaco. Compatta, muscolosa e con un carattere ribelle, la sportiva bavarese G87 incarna alla perfezione il piacere di guida tradizionale. Eppure, anche un modello così apprezzato può essere spinto oltre i propri limiti.

A dimostrarlo è Alpha-N Performance, preparatore di Rheinbach, che con la nuova gamma “Corse” trasforma la piccola coupé in un’arma da pista a tutti gli effetti.

Il cuore del progetto è un pacchetto aerodinamico interamente in fibra di carbonio, sviluppato con un approccio più tecnico che estetico. Davanti alla speciale M2 spicca lo spoiler anteriore Corse, fissato direttamente al telaio, che non solo accentua l’aggressività del frontale, ma genera vera deportanza alle alte velocità. A completare l’assetto aerodinamico ci sono canard, aeroblades e nuovi parafanghi con prese d’aria funzionali. Persino il cofano è stato rivisitato con due sfoghi supplementari che migliorano il raffreddamento del motore S58 biturbo.

Il retrotreno riceve altrettanta attenzione, e quindi diffusore in carbonio e un’ala posteriore regolabile in stile GT3 XXL con supporti a “collo di cigno”. Per chi desidera un look più sobrio, Alpha-N propone la versione Corse dello spoiler Class-3, dotato di distanziali e flap Gurney per garantire carico aerodinamico senza eccessi. Anche il sottoscocca beneficia di una nuova copertura in carbonio, utile a ottimizzare i flussi e ridurre le turbolenze.

Dal punto di vista dinamico, la M2 firmata Alpha-N si affida a una sofisticata sospensione Öhlins TTX, sinonimo di trazione e feedback preciso, e a cerchi forgiati F-ONE da 20” all’anteriore e 21” al posteriore. Sotto il cofano, il sei cilindri 3.0 biturbo guadagna ulteriore potenza grazie a una mappatura derivata dalla nuova BMW M2 CS. I dati ufficiali non sono stati dichiarati, ma è evidente che il mix di più cavalli e meno peso renda la coupé ancora più esplosiva.

All’interno, Alpha-N punta sulla funzionalità pura. Qui il cockpit ospita un display CANchecked, che mostra in tempo reale i parametri vitali del motore e della vettura.

Con la linea Corse, Alpha-N si colloca in maniera netta a metà strada tra track-day car e supercar stradale, offrendo agli appassionati di BMW M2 un pacchetto esclusivo per trasformare la loro coupé in una macchina da corsa (ma di serie).