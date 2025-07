BMW M2 xDrive, svelati dettagli della versione a trazione integrale

Dopo anni di indiscrezioni e ipotesi, BMW M ha finalmente confermato che una versione a trazione integrale della sua compatta sportiva M2 è concretamente in fase di sviluppo. Lo ha svelato Dirk Hacker, a capo del dipartimento Ricerca e Sviluppo di BMW M, aprendo ufficialmente la strada a quella che potrebbe diventare una delle evoluzioni più attese della G87.

Advertisement

La variante xDrive potrebbe arrivare entro la fine del decennio. Sylvia Neubauer, vicepresidente per la divisione Customer, Brand e Sales di BMW M, ha rivelato che i primi prototipi sono già in fase di collaudo, segno che il progetto è in uno stadio avanzato.

Advertisement

Un insider del forum Bimmer Post, ritenuto tra le fonti più affidabili sulle anticipazioni su BMW, ha recentemente rilasciato nuove indiscrezioni. Pare infatti che la futura M2 xDrive sarà spinta da una versione ottimizzata del motore S58, il 3.0 litri sei cilindri biturbo già noto per le sue prestazioni. La potenza dovrebbe aggirarsi intorno ai 469 CV, appena 4 in meno rispetto alla variante a trazione posteriore.

Pur risultando meno potente della più estrema M2 CS (che vanta ben 523 CV), la versione integrale promette comunque performance di alto livello. E non è escluso che anche la xDrive riceva, in futuro, il “trattamento CS”, come già accaduto con la M4 CS, dotata proprio di trazione integrale. In termini di coppia, pur senza conferme ufficiali, si ipotizza un valore intorno ai 600 Nm, sfruttando il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Tuttavia, non è da escludere un potenziamento fino a 650 Nm, come avviene sulla M4 Competition e sulla M2 CS.

La produzione della M2 CS inizierà a breve, quindi il debutto della variante xDrive verrà posticipato per non rubarle la scena. Secondo le tempistiche abituali di BMW, la M2 xDrive potrebbe entrare in produzione nell’agosto 2026, con anteprima mondiale attesa tra fine primavera e inizio estate 2026. A differenza della CS, che sarà realizzata in serie limitata, la M2 xDrive dovrebbe entrare stabilmente a listino, accanto alla versione a trazione posteriore. Infine, BMW non esclude una M2 CSL, che potrebbe rappresentare il vertice prestazionale della gamma G87.