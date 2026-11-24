A Debrecen, la Neue Klasse ha già fatto il bis. Dopo la iX3, dalle linee dello stabilimento BMW è uscita la prima iX4 di serie: secondo modello della nuova famiglia elettrica in Ungheria, secondo colpo in meno di due mesi dall’introduzione del lavoro su tre turni, ovvero 24 ore su 24.

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La iX3 ha portato la fabbrica a regime in otto mesi, il ritmo più rapido mai registrato da BMW in un impianto nuovo. A settembre 2026, poche settimane dopo la iX3 numero 50.000 sfornata a Debrecen, è scattato il sistema a tre turni. Il motivo, per Monaco, è semplice: 100.000 clienti europei avevano già firmato l’ordine nei dodici mesi seguiti alla presentazione mondiale.

Hans-Peter Kemser, presidente e amministratore delegato dello stabilimento, parla di «un altro importante capitolo» e ringrazia gli oltre 5.000 collaboratori, la cui formazione procede in parallelo ai volumi. Aggiunge che BMW ha trovato casa in Ungheria e intende restarci. Dunque, neanche a dirlo, Debrecen non è più una comparsa nella strategia elettrica del gruppo. Monaco si prepara a produrre la i3 elettrica, così la nuova generazione non resta ostaggio di un solo indirizzo.

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La fabbrica, va detto, è costruita sul manuale dell’iFACTORY, che poggia su tre parole d’ordine in maiuscolo: LEAN, SUSTAINABLE e DIGITAL. Efficienza e flessibilità, risorse e circolarità, dati e intelligenza artificiale. Slogan a parte, i numeri reggono. Niente combustibili fossili e solo elettricità rinnovabile nel funzionamento normale, con circa un quarto del fabbisogno annuo coperto dal solare dentro il perimetro. L’eccedenza finisce in un accumulo termico da 1.800 metri cubi e 130 MWh.

La iX4 al debutto in fabbrica monta l’eDrive di sesta generazione, celle cilindriche, impianto a 800 volt, motori rivisti. Arriverà a marzo 2027 in due declinazioni già in produzione. La 50 xDrive dichiara fino a 828 chilometri in modalità elettrica, mentre la 40 xDrive si ferma a 638. Sulla 50 xDrive la ricarica tocca i 400 kW e in dieci minuti rimette in circolo energia per 387 chilometri. La M60 xDrive, vertice della gamma, segue a ruota e nascerà anch’essa a Debrecen.