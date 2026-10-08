BMW iX4: debutta il SUV coupé elettrico con fino a 828 km di autonomia

BMW porta la Neue Klasse fra i SUV coupé con la nuova iX4, che affianca la iX3 e promette fino a 828 chilometri di autonomia nella versione 50 xDrive. Il terzo modello basato sulla nuova piattaforma, dopo iX3 e i3, arriverà a marzo 2027, inizialmente con due varianti a trazione integrale. La carrozzeria dal tetto discendente sfrutta la stessa base elettrica della iX3, guadagnando qualche chilometro di percorrenza grazie alla migliore aerodinamica.

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BMW iX4, il nuovo SUV coupé elettrico arriverà nel 2027 con fino a 828 km di autonomia

L’abitacolo riprende l’organizzazione dei nuovi modelli BMW, con il Panoramic iDrive che combina le informazioni proiettate alla base del parabrezza con lo schermo centrale da 17,9 pollici. Il tetto panoramico accompagna una dotazione che comprende il pacchetto M Sport, previsto di serie. I cerchi da 20 pollici lasciano spazio a quelli da 21 sulla M60, con alternative fino a 22 pollici disponibili a richiesta.

La gamma parte dalla 40 xDrive, equipaggiata con due motori che sviluppano complessivamente 374 CV e 520 Nm. La batteria da 82,6 kWh permette di raggiungere 638 chilometri nel ciclo WLTP, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Anche scegliendo questa versione, quindi, si mantiene la trazione sulle quattro ruote.

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La 50 xDrive aumenta la capacità utilizzabile dell’accumulatore a 108,7 kWh e porta la potenza a 469 CV, accompagnati da 645 Nm. Lo scatto a 100 km/h richiede 4,9 secondi e la velocità massima raggiunge 210 km/h. È questa la variante che ottiene gli 828 chilometri dichiarati, rispetto agli 805 indicati per la iX3 50 xDrive.

L’architettura a 800 volt consente alla 50 xDrive di accettare fino a 400 kW dalle colonnine rapide, con un passaggio dal 10 all’80% in circa 21 minuti. BMW indica inoltre un recupero massimo equivalente a 387 chilometri in dieci minuti, in condizioni compatibili con la potenza richiesta. La nuova tecnologia elettrica comprende anche la ricarica bidirezionale.

Gli ordini della M60 xDrive apriranno a gennaio 2027. I dati preliminari parlano di 612 CV e 875 Nm, sufficienti per coprire lo 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiungere 240 km/h. L’autonomia prevista arriva a 777 chilometri, inferiore a quella della 50 xDrive, e la versione M Performance aggiunge sospensioni adattive e un differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico.

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In Italia la nuova BMW iX4 parte da 72.400 euro per la 40 xDrive, da 374 CV e con un’autonomia massima dichiarata di 638 chilometri. La 50 xDrive parte invece da 77.500 euro, con 469 CV e fino a 828 chilometri di percorrenza WLTP.