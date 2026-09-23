La BMW iX3 ha già 100.000 ordini: la produzione a Debrecen non dorme più

BMW non ha annunciato i 100.000 ordini ricevuti per la nuova iX3 con un comunicato trionfale, li ha semplicemente menzionati. Lo stabilimento di Debrecen, praticamente, non dorme più: tre turni, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette.

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In otto mesi dall’avvio della produzione di serie, la fabbrica ungherese ha già assemblato 50.000 esemplari di BMW iX3 prima ancora di completare la transizione al regime pieno. Il costruttore la definisce la rampa produttiva più rapida mai vista in un impianto BMW. È la risposta industriale a un portafoglio ordini che evidentemente non aspetta.

La iX3 non è però una qualunque SUV elettrica. È la prima automobile costruita sulla piattaforma Neue Klasse, la nuova architettura tecnologica con cui BMW ha dichiarato di voler reinventare l’intera gamma entro il 2027, con quaranta nuovi modelli o aggiornamenti previsti. Quello che esce da Debrecen è quindi insieme un prodotto commerciale e un banco di prova industriale.

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Dal punto di vista dei numeri, l’offerta si articola su due versioni. La iX3 40, con motore posteriore da 320 CV e 500 Nm e rappresenta l’ingresso alla Neue Klasse per chi non vuole o non può avvicinarsi agli oltre 70.000 euro della 50 xDrive. Quest’ultima affianca un secondo motore sull’asse anteriore, sale a 469 CV e 645 Nm, e dichiara un’autonomia WLTP compresa tra 717 e 805 km grazie a una batteria da 108,7 kWh netti e a un’architettura a 800 volt.

La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 400 kW: dieci minuti bastano, secondo BMW, per recuperare 372 km di autonomia dichiarata. La versione d’accesso non è da meno: fino a 300 kW in DC, e il medesimo tempo minimo di 21 minuti per passare dal 10 all’80% della carica.

Le dimensioni parlano di un’auto pensata per le famiglie. Lunga 4,782 metri, con un passo di quasi 2,9 metri e un bagagliaio da 520 litri espandibile a 1.750. C’è anche un frunk da 58 litri, piccolo lusso da elettrica di nuova generazione. Il peso, invece, è meno lussuoso: 2.160 kg per la 40, 2.360 per la 50 xDrive. Entrambe trainano fino a 2.000 kg. A bordo, il BMW Panoramic iDrive porta un display panoramico alla base del parabrezza, schermo centrale e nuovi controlli.

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Già nel primo trimestre dell’anno, BMW aveva segnalato 50.000 ordini europei, precisando che più della metà delle X3 ordinate era elettrica. Adesso il totale è raddoppiato.