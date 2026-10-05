BMW Serie 3 Touring: nuovi render mostrano come potrebbe essere davvero

La prossima BMW Serie 3 Touring potrebbe portare il nuovo stile della casa automobilistica bavarese anche fra le familiari, conservando il sei cilindri a benzina nella versione M350 xDrive. Secondo BMWBLOG, il debutto è atteso nella seconda metà del 2027, ma intanto il creatore digitale Sugar Design ne ha immaginato l’aspetto partendo dalla berlina appena presentata.

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BMW Serie 3 Touring: un render immagina la nuova familiare in versione M350 xDrive

Il lavoro si concentra soprattutto sulla parte posteriore, dove l’autore prolunga il tetto e ridisegna la zona dei finestrini per ricavare una carrozzeria da station wagon. Il portellone è sormontato da uno spoiler, mentre i fanali riprendono quelli della quattro porte. Nella parte inferiore rimangono i quattro terminali di scarico della M350, che danno alla proposta un carattere sportivo senza alterare troppo le proporzioni della futura familiare.

Una Touring con questa motorizzazione offrirebbe un’alternativa a chi cerca prestazioni elevate senza arrivare a una M3. Sulla nuova berlina, il sei cilindri turbo da 3,0 litri è abbinato a un sistema mild hybrid a 48 volt e sviluppa 443 CV e 580 Nm. Il cambio automatico a otto rapporti lavora insieme alla trazione integrale xDrive, che privilegia le ruote posteriori. BMW dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, ma questo dato riguarda la berlina e non può essere attribuito alla Touring, della quale mancano ancora le specifiche.

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La somiglianza con la nuova i3 elettrica non deve invece trarre in inganno. Le due berline adottano un linguaggio estetico comune, pur nascendo su basi differenti. La Serie 3 con motore termico conserva un’evoluzione della piattaforma CLAR, mentre la i3 utilizza l’architettura elettrica Neue Klasse. Il cofano più esteso e le aperture del paraurti distinguono la vettura a benzina, anche nel render di Sugar Design.

L’abitacolo della Touring dovrebbe seguire il rinnovamento già introdotto sulla berlina. Il Panoramic iDrive proietta le informazioni lungo la parte inferiore del parabrezza, lasciando allo schermo centrale da 17,9 pollici la gestione delle principali funzioni. Sulla quattro porte è disponibile anche un head-up display tridimensionale opzionale. La carrozzeria familiare dovrebbe aggiungere soprattutto maggiore facilità nel trasporto dei bagagli, grazie al portellone e allo spazio ricavato sotto il tetto prolungato.

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In Italia la nuova M350 xDrive berlina parte da 83.000 euro, IVA inclusa. È un primo riferimento per il posizionamento della versione sportiva, anche se resta da attendere la presentazione ufficiale per conoscerne il prezzo della Touring. Restano da conoscere anche la capacità del bagagliaio e le motorizzazioni destinate alla gamma europea, che potrebbero ampliare la scelta oltre il sei cilindri immaginato in queste immagini.